Fabricante de aviones chino obtiene 300 nuevos pedidos de avión C919

La Corporación de Aviones Comerciales de China (COMAC) anunció que ha recibido 300 nuevos pedidos del avión C919 en la XIV Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacial de China, también conocida como Airshow China.

Los nuevos pedidos del primer gran avión comercial de fabricación nacional de China proceden de siete compañías nacionales de arrendamiento, que son China Development Bank Leasing, ICBC Leasing, CCB Financial Leasing, BOCOM Leasing, CMB Financial Leasing, SPDB Financial Leasing y Suyin Financial Leasing, informó el fabricante.

El C919 participó en una exhibición aérea en Airshow China realizada en la ciudad portuaria de Zhuhai, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, donde atrajo la atención de las compañías de aviación civil nacionales e internacionales.

El C919 obtuvo el tipo de certificado de la Administración de Aviación Civil de China a finales de septiembre, un paso histórico en su camino hacia la operación comercial.

El avión de reacción para pasajeros regional ARJ21 de fabricación doméstica también recibió 30 nuevos pedidos en el evento.