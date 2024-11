Filsa 2024: China dejó una huella

China, como país invitado de honor en la 43ª Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa), fue un puente entre culturas distintas que dejó una huella, destacó el presidente de la Cámara Chilena del Libro, la entidad organizadora del evento, Eduardo Castillo.

"Las actividades que hemos realizado con la delegación China en todo ámbito han sido muy buenas, muy positivas. Ha sido un aprendizaje muy fuerte. La gente está muy contenta, ha despertado un interés grande", señaló el representante del gremio lector chileno en una entrevista con Xinhua.

Del 8 al 17 de noviembre, en el Centro Cultural Estación Mapocho, en la capital, se celebró la Filsa, que en esta versión incluyó un Pabellón Chino, que presentó una amplia y diversa muestra de libros de más de 40 expositores, editoriales y grupos de publicaciones de China.

La delegación china la integraron más de 100 personas, entre ellos los autores chinos Zhao Lihong, Liu Zhenyun y Mai Jia.

Castillo destacó que se "sobrepasaron" las expectativas y la invitación a China fue "el inicio de un camino distinto para poder acercar y profundizar las relaciones literarias, editoriales, culturales y en eso estamos".

Agregó que, a partir de la feria, están buscando fórmulas para desarrollar las traducciones tanto en español como en chino, con autores de ambos países. Y adelantó que Chile estará presente en la próxima Feria Internacional del Libro de Beijing.

"Hay todo un trabajo acordado en este sentido y vamos a ir creando espacios de desarrollo cultural en este tema. Esto no puede ser un 'chispazo' que ocurre una vez al año, porque si no es tirar el capital acumulado y desarrollado aquí por el sumidero y eso no sirve", indicó.

"Un camino virtuoso"

Castillo recalcó que el público chileno mostró "mucho interés" hacia la literatura china durante la Filsa.

"Todo lo que significa su cultura milenaria. Acercar el libro, la literatura china, todo el aspecto cultural a la gente, a través de la feria, es un inicio de un camino que yo creo que va a ser muy virtuoso", apuntó.

Sobre los vínculos con China, apuntó que este es un paso con la cultura en forma integral, de la literatura y la industria editorial.

"Vamos a ir abriendo espacios a lo largo del tiempo, de presencia de ida y vuelta y hoy en día las comunicaciones ayudan muchísimo a eso, en términos digitales. Vamos a trabajar muy fuerte con el tema de las traducciones. Nuestra presencia allá también con escritores en la Feria de Beijing. Tenemos muchas cosas en camino conversadas y con mucho entusiasmo en eso", indicó.

Compromiso del Gobierno

Resaltó que la visita a la Filsa de este año del Presidente Gabriel Boric fue muy "positiva", dado que muestra el compromiso para buscar las relaciones integrales "en todo sentido donde la cultura tiene un gran lugar".

El 13 de noviembre pasado, Boric alzó un libro de la poetisa china Li Qingzhao, considerada una de las primeras feministas de la historia, tras visitar el Pabellón Chino.

El mandatario señaló en la instancia que "aquí estamos construyendo una relación duradera". Y que "queremos abrir más mercados para los productores chilenos, pero queremos también hablar de cultura. Queremos hablar de cultura china y cultura chilena".

Para Eduardo Castillo, invitar a China este año fue dar un salto "mucho más allá de nuestra lengua hoy en día y estamos muy contentos de haberlo hecho".

"Esto refuerza el perfil que también uno le ha querido dar a este tema, que sea el puente entre mundos distintos, entre culturas diferentes y eso va dejando una huella que sirve para muchas cosas", reflexionó.

Agregó que este año hubo más de 1.000 personas participando en el programa cultural y que "cada persona se lleva su propia feria en su imaginario, los niños, las personas adultas, depende a lo que vino, lo que buscó, con quién se acompañó para venir, cuál era su expectativa".