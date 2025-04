Jeannette Jara es la carta presidencial del Partido Comunista

Tras una reunión del pleno del Comité Central, el Partido Comunista (PC) resolvió apoyar como precandidata presidencial a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

El presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, confirmó la definición la noche del sábado, destacando que la actual secretaria de Estado "tiene todas las cualidades y capacidades. Cuenta con toda la confianza".

"Es miembro del Comité Central, de la Comisión Política y junto a eso va a contar con la contribución activísima de cada uno de nosotros en el espacio que corresponda", manifestó el dirigente.

El debate interno de hoy, que se extendió por varias horas, incluyó dudas sobre la posibilidad de proclamar a Jara mientras aún forma parte del Ejecutivo, pero ha trascendido que abandonará el gabinete en los próximos días.

Minutos después de las 19:00 horas, mientras la ministra se retiraba de la reunión, declaró que "cualquier cambio que se haga respecto de la responsabilidad que asuma cualquier persona, en este caso si es que fuera yo, la primera conversación que debemos tener es con el Presidente de la República, que hemos contado con su confianza todo este tiempo".

"He tenido el tremendo honor de participar del Gobierno del Presidente Boric durante estos tres años; voy a estar disponible para seguirlo acompañando hasta que se resuelva otra cosa. La primera conversación que voy a tener va a ser con él, para ver cómo se va a resolver este tema, pero sin duda, lo que las y los comunistas también decidan es muy gravitante, porque en las tareas que me han tocado como ministra de Estado he estado ahí en atención precisamente a mi militancia como comunista", profundizó.

EN LA HORA. PC proclama a Jeannette Jara como candidata presidencial https://t.co/SxrTQYrnF2 — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) April 6, 2025

Así las cosas, Jara logró superar en apoyos al exalcalde y otrora precandidato presidencial comunista, Daniel Jadue, quien permanece bajo arresto domiciliario por su presunta participación en el caso Farmacias populares.

Al respecto, Carmona también anunció que Jadue será candidato a diputado por el Distrito N°9, que incluye comunas como Recoleta, Lo Prado, Renca, entre otras.