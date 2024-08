Por: CGTN En Español

Una declaración publicada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha cuestionado la integridad de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), por sus siglas en inglés, que ha permitido que atletas dopados compitieran durante años, en directa contravención del Código Mundial Antidopaje y las propias reglas de la USADA.

"Este esquema de la USADA amenazó la integridad de las competiciones deportivas, que el Código busca proteger", decía la declaración que señaló también que "contrariamente a las afirmaciones hechas por la USADA, la AMA no aprobó esta práctica de permitir que los tramposos del dopaje compitieran durante años con la promesa de que intentarían obtener pruebas incriminatorias contra otros."

La AMA también dijo que encontró al menos tres casos en los que a atletas que habían cometido violaciones graves de las reglas antidopaje se les permitió seguir compitiendo durante años, mientras actuaban como agentes encubiertos para la USADA, sin notificar a la AMA.

La AMA detalló varios ejemplos. "En un caso, un atleta de élite, que compitió en clasificatorios olímpicos y eventos internacionales en los Estados Unidos, admitió haber tomado esteroides y EPO. Sin embargo, se le permitió seguir compitiendo hasta su retiro."

"Su caso nunca fue publicado, sus resultados nunca fueron descalificados, el dinero de los premios nunca fue devuelto, y nunca se le impuso una suspensión", añadió.

La AMA no nombró a los atletas en cuestión, citando preocupaciones de seguridad en caso de que enfrentaran represalias.

La AMA también calificó como "irónico e hipócrita" que la USADA sospechara de otras organizaciones antidopaje, mientras que la USADA permitía que los tramposos siguieran compitiendo con la posibilidad remota de que pudieran ayudar a atrapar a otros posibles infractores.

Encuesta de CGTN: Indignación mundial

Estados Unidos está exagerando el llamado problema del dopaje. Sus calumnias infundadas han suscitado cada vez más críticas de la comunidad internacional. Según una encuesta en línea realizada por CGTN, el 95,01 por ciento de los encuestados condena enérgicamente a Estados Unidos por reprimir a los oponentes en nombre del deporte, y critican esto como una "hegemonía estadounidense" que pisotea los Juegos Olímpicos.

Los deportes de competición nunca se tratan solo de competición, sino también de respeto por las reglas y los rivales. Durante los Juegos, los atletas de algunos países han utilizado las redes sociales para estigmatizar a otros atletas con acusaciones "inventadas" y han mostrado una falta de cortesía en público. En este sentido, el 94,95 por ciento de los encuestados a nivel mundial cree que estos atletas son descorteses y no están a la altura del espíritu olímpico de "comprensión" y "amistad". El 93,08 por ciento de los encuestados considera que la arena no es solo un concurso de ganadores y perdedores, sino también un escenario de amistad y respeto mutuo.

Lo que defienden la Organización Antidopaje de Estados Unidos y The New York Times no es la equidad en la competición, sino la "hegemonía estadounidense". Estados Unidos ha ignorado los resultados de las investigaciones autorizadas de la Agencia Mundial Antidopaje y ha exagerado los supuestos casos de dopaje que involucran a equipos de natación de otros países. En este sentido, el 96,84 % de los encuestados cree que Estados Unidos no respeta a la Agencia Mundial Antidopaje y está desafiando la equidad y la autoridad. El 96,11% de los encuestados pide a todos los países que respeten el espíritu olímpico, salvaguarden conjuntamente la autoridad e imparcialidad de las organizaciones deportivas internacionales y creen una atmósfera de competencia justa en los deportes.

El atleta estadounidense de atletismo, Erriyon Knighton, dio positivo por dopaje en marzo de este año. La Agencia Antidopaje de Estados Unidos no solo no lo suspendió, sino que además le permitió competir en París, y hasta el 90% de los atletas estadounidenses no cumplieron con el código de la Agencia Mundial Antidopaje. En la encuesta, el 96,25% de los encuestados criticaron duramente a Estados Unidos por su "doble estándar" en la regulación del dopaje. Además, Estados Unidos ha amenazado a la Agencia Mundial Antidopaje con darle el llamado "estatus representativo correspondiente a su contribución económica" suspendiendo la ayuda financiera. En la encuesta, el 95,01% de los encuestados criticaron que esto es una expresión de la "hegemonía y coerción estadounidenses" en el campo del deporte. El 93,45% de los encuestados dice que el dopaje está cada vez más politizado e instrumentalizado por Estados Unidos, convirtiéndose en una extensión de su hegemonía en el campo de la política y la diplomacia internacionales.

La encuesta fue publicada en las plataformas CGTN en inglés, español, francés, árabe y ruso, con 15.244 internautas votando y expresando sus opiniones en 24 horas.

Los cubanos comentan

La comunidad cubana ha expresado su apoyo a la selección china de natación y su excelente desempeño en los Juegos Olímpicos de París 2024. Se lamentan además de que Estados Unidos esté cuestionado el exitoso de los nadadores chinos.

"La actuación de los nadadores chinos, sobre todo el relevo 4x100 mixto masculino, fue sensacional, porque batieron un récord que estaba implantado, desde... no sé... Y ese muchacho que cerró la competencia, que fue el último que nadó el estilo libre, eso no era una persona, era un delfín lo que iba por arriba en la piscina. Porque yo lo vi en la televisión y me emocioné como cualquiera, no eran cubanos, pero son chinos. Tiene que dolerles, pero imagínense, no puede ser perfecto. Los americanos no pueden ser siempre los mejores en todo. Alguien tiene que decirles 'No, un momento, stop', y le tocó a China. Como todo, siempre buscan justificación para algo. Los americanos que se callen la boca y que hagan su papel, que los chinos también están haciendo buen papel en la olimpiada. Están haciendo buen papel en la olimpiada, no solo en la natación, en 2 ó 3 deportes que los he visto. Porque he tenido poco tiempo para verlo, pero los he visto que están teniendo buenas actuaciones. Los americanos que se aguanten, que ellos no son siempre los mejores. Les toca a otras gentes", dijo Alberto Ruiz, ciudadano cubano.

"Yo pienso que no deben politizar el deporte. Los chinos simplemente están jugando con su capacidad y su nivel. Una cosa no tienen que mezclarla con otra, yo discrepo con los Estados Unidos. Los chinos son los chinos siempre, tienen esa capacidad de ganar porque se preparan muy bien", comentó el ciudadano cubano Onan Omar Ortiz.

"Realmente es válido y hay que confiar, en primer lugar, en los huestes, que para eso están ahí, es su especialidad. Entonces, no se trata de política, se trata de deporte y se trata de realidad. Si fue a favor de China, pues es China el ganador. Muchas felicidades nuevamente", expresó Rossana Rodríguez Ramos, ciudadana cubana.