Nanotecnología chileno-china abre una nueva era en el tratamiento del cáncer

Una colaboración internacional entre el Laboratorio de Inmunología Experimental & Cáncer de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, dirigido por el Dr. Fermín González, y el grupo de investigación de la Dra. Xiaowei Xu, profesional del Hospital de Estomatología de la Universidad de Jilin (China), dio origen a una publicación científica de alto impacto que propone una nueva estrategia terapéutica contra el cáncer, basada en nanotecnología y mecanismos de muerte celular regulada.

A través del estudio "Copper/calcium co-doped carbon dots for targeted cancer therapy with dual-mode imaging and synergistic induction of cuproptosis and calcium-mediated apoptosis", recientemente publicado en la prestigiosa Revista Journal of Colloid and Interface Science, se dio a conocer una estrategia terapéutica altamente innovadora que combina nanotecnología, diagnóstico por imágenes y biología molecular para abordar tumores de células escamosas, un tipo de cáncer particularmente agresivo, con altas tasas de mortalidad y de alta prevalencia en regiones como cabeza y cuello.

El trabajo "describe la síntesis de nanomateriales basados en nanoesferas de carbono dopados con cobre y calcio (Cu/Ca-CDs), capaces de dirigirse específicamente a células tumorales mediante interacción con receptores de folato altamente expresados en estas células. Estos nanomateriales no sólo permiten visualizar los tumores mediante imágenes fluorescentes y de tomografía computarizada, sino que también inducen, selectivamente, la muerte de las células malignas a través de mecanismos combinados de cuproptosis (muerte celular inducida por cobre) y apoptosis mediada por sobrecarga de calcio", explicó González, académico del Departamento de Odontología Conservadora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile (FOUCh).

Hacia una oncología de precisión

La colaboración se inicia el año 2024, por iniciativa de la profesora Xiaowei Xu, quien contactó a González debido a su experiencia y la de su grupo de investigación en mecanismos de muerte celular regulada (MCR).

En este contexto, detalló el investigador principal del laboratorio chileno y académico del Departamento de Odontología Conservadora, de la Facultad de Odontología, "tuve la oportunidad de colaborar y participar en el análisis del modelo animal que validó la eficacia terapéutica y seguridad de esta estrategia. El modelo animal utilizado en este estudio demostró que los Cu/Ca-CDs logran una reducción significativa del volumen tumoral y aumentan la sobrevida, sin generar toxicidad en tejidos sanos, lo que posiciona esta estrategia como una alternativa prometedora para la oncología de precisión".

Colaboración intercontinental

Este artículo inaugura una colaboración científica entre ambas instituciones, la que se proyecta en el tiempo con nuevos estudios y publicaciones que se encuentran en desarrollo. "Aspiramos a consolidar un trabajo colaborativo de largo plazo con el grupo de la Dra. Xu, profesional del Hospital de Estomatología, de la Universidad de Jilin y autora correspondiente de este trabajo. Esta alianza no sólo internacionaliza nuestro Laboratorio, sino que abre importantes oportunidades de intercambio académico y estudiantil, principalmente de Postgrado, entre nuestras instituciones", agregó González.

Para el profesional, "la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile continúa así fortaleciendo su posicionamiento internacional mediante la generación de conocimiento de frontera, fomentando redes de investigación que cruzan disciplinas y continentes.