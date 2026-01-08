Exministro Larraín: Hacienda quedará en muy buenas manos con Jorge Quiroz

El exministro de Hacienda Felipe Larraín aseguró que la billetera fiscal quedará "en muy buenas manos" si el Presidente electo, José Antonio Kast, designa a Jorge Quiroz como titular de esa cartera, a pesar de las críticas transversales que ha recibido por su vínculo con las industrias de las farmacias y de los pollos en medio de los escándalos de colusión.

"Lo conozco hace más de 30 años, conozco su trayectoria. Hemos coincidido profesionalmente en algunos temas económicos en que nos ha tocado participar, así que lo conozco muy bien, y puedo dar fe de su calidad personal y profesional. Me parece que Jorge Quiroz es un profesional intachable", aseveró en El Diario de Cooperativa.

La relación del coordinador económico de Kast con los casos de colusión fue recordada en campaña por la entonces candidata oficialista Jeannette Jara: en concreto, se lo sindica como creador del modelo usado por Ariztía, Agrosuper y Don Pollo para estimar los niveles de demanda y producción requeridos.

Además, hace 15 años, y a favor de la farmacia SalcoBrand, declaró ante el Tribunal de la Libre Competencia que "no existen indicios de colusión en este mercado", ya que entre las cadenas existe una "rivalidad de precios bastante evidente".

Al respecto, Larraín sostuvo que "hay citas equivocadas" sobre el rol de Quiroz en la causa de los pollos: "Jorge ha sido consultor de empresas (...) Si usted hace un informe porque le piden la demanda por un determinado producto, y después aparece una acusación de colusión, por haber hecho usted un informe de demanda no queda culpable de la colusión posterior".

En alusión a su pronunciamiento ante el TDLC, argumentó que "todos aceptan que cuando a alguien se le acusa (judicialmente), puede tener un abogado defensor. En algunos casos, hay economistas que se dedican a eso. Jorge también hacía este tipo de actividades en forma profesional, transparente y abierta".

"Entonces, me parece que algunas de esas acusaciones son claramente políticamente motivadas. Y más allá de eso, creo que el Ministerio de Hacienda queda en muy buenas manos con Jorge Quiroz", remató el exsecretario de Estado.