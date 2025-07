Shanghái lanzó "Easy Go", app todo en uno para facilitar la visita de turistas internacionales

Shanghai presentó "Easy Go", una plataforma todo en uno destinada a optimizar los servicios digitales para visitantes internacionales, aprovechando la mayor facilitación del otorgamiento de visas y la devolución instantánea de impuestos en China.

La plataforma, desarrollada por la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Popular Municipal de Shanghai, la Oficina Central en Shanghai del Banco Popular de China, junto con otros departamentos municipales, integra los servicios de consumo y la información turística en la versión internacional de Alipay, lo que elimina la necesidad de descargar muchas aplicaciones y resuelve las barreras anteriores del idioma.

Los usuarios extranjeros pueden registrarse con un solo clic para acceder a 30 miniprogramas en cuatro áreas clave: alimentos, transporte, turismo y compras. Las funciones principales incluyen la entrega de alimentos a domicilio, recomendaciones de restaurantes, transporte público, transporte por aplicaciones, consejos de viaje, reserva de boletos, almacenamiento de equipajes y ubicaciones de sitios para la devolución de impuestos. El servicio funciona principalmente en inglés y ofrece traducción multilingüe en tiempo real.

Easy Go también incluye una función de "toque para la devolución de impuestos" que enlaza a un mapa de la ciudad de sitios para la devolución de impuestos, y proporciona guías actualizadas de la ciudad y consejos de viaje. La plataforma también cuenta con videos de influencers y de medios de comunicación que promocionan Shanghai y China.

"Easy Go es una plataforma muy conveniente porque es todo en uno", indicó Clarisse Le Guernic, proveniente de Francia. "Los turistas extranjeros que visitan Shanghai ya no necesitan descargar muchas aplicaciones diferentes y pueden hacer pagos, traducción, ordenar alimentos, alquilar bicicletas, todo solo con Easy Go".

A partir de junio de este año, los ciudadanos de 55 países pueden utilizar el programa de China de tránsito por 240 horas libre de visado. El país también ha ampliado su programa unilateral de acceso sin visa, que permite a viajeros de 47 países permanecer hasta 30 días.