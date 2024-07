Simposio buscará reflexionar sobre avances en China y sus aplicaciones en América Latina

Entre el 24 y 27 de julio se llevará a cabo el simposio "Calidad de vida en China y América Latina y el Caribe. Economía Verde y Cambio Climático", en el marco del VI Congreso de Ciencias, Tecnologías y Culturas, organizado por la Universidad de Santiago (Usach).

Esta mesa busca reflexionar sobre la realidad China actual en donde las energías verdes van estrictamente relacionadas con un cambio de vida de la población. La erradicación de la extrema pobreza con cifras significativas en provincias interiores chinas y el cambio de la matriz energética dejan atrás una imagen de China, con altos niveles de contaminación y en donde el uso progresivo de energías limpias ha pasado a ser una política de Estado.

América Latina y el Caribe han quedado atrás frente a estos cambios, en donde la crisis económica y la post pandemia, han develado según informes Cepal, un fuerte retraso no sólo económico sino también en la calidad de vida de la población al no cubrir sus necesidades básicas, y en donde las brechas en la educación son dramáticas. A su vez, el cambio climático y la falta de políticas específicas aumentan la vulnerabilidad de la región y del Estado al no tener respuesta ni recursos económicos.

"Este simposio busca hacer un cruce entre la experiencia china actual y las realidades latinoamericanas, reconociendo que existen actores políticos y financieros, que interfieren en la búsqueda de soluciones, pero que al mismo tiempo es posible avanzar en espacios de modernización, cooperación común y en cruces interculturales China-ALC", precisan.

La cita estará coordinada por Marcos Cordeiro, del Departamento de Ciências Políticas e Econômicas UNESP-Marília; Gustavo Santillán, de Conicet- Universidad Nacional de Córdoba; y Mónica Ahumada, de la Facultad de Humanidades de la Usach.

Los encuentros se realizarán en CEPEC Usach (Cruz de Sur 77, estación Escuela Militar), IDEA Usach (Román Díaz 89, estación Manuel Montt) y en el campus Usach, en Alameda 3363.