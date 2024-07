"Tania" Zeng en la cuenta regresiva de su debut olímpico: "Jugar con felicidad"

Sólo dos semanas faltan para que el mundo vuelva a vivir la vorágine de los esperados Juegos Olímpicos, que este año se realizará en París. Chile ya cuenta con más de 30 representantes y uno de ellos llama la atención a nivel internacional.

Se trata de Zhiying Zeng, conocida popularmente en nuestro país como "Tía Tania", quien se ganó el cariño de los chilenos con su participación en la disciplina del Tenis de Mesa en los Panamericanos 2023 que se realizaron en Chile.

El interés por "Tania" llegó hasta The Guardian, medio recientemente destacó un extenso reportaje sobre la deportista chilena, de origen chino.

Sobre su nombre españolizado, Zeng contó que "en Chile no pueden pronunciar mi nombre, les cuesta la Z ... pero como todos los chinos que vienen aquí, usamos un nombre chileno", explicó, entonces eligió "Tania".

Zhiying Zeng participará en la cita olímpica con 58 años y reconoce el paso de los años. "Cuando eres joven, nada duele", contó al medio inglés al que reconoció que "ahora, si juego demasiado, me duele el hombro".

Y si bien su sueño de ser tenismesista profesional comenzó en los años 70 en China, su participación por Chile en los Panamericanos le permitió avanzar en este deporte con una medalla de bronce. "Nadie podía creerlo: 'Qué vamos a hacer con esta señora", recuerda bromenado la "Tía Tania".

Luego, en mayo de este año, clasificó en la categoría individual a París 2024.

The Guardian conversó con su entrenador Juan Lizama quien relató que la primera vez que la vio jugar quedó impresionado. "Era extraordinaria, al mismo nivel que hoy. Venció a jugadoras muy conocidas en América del Sur, y las venció fácilmente", recordó.

Sobre su preparación, Lizama afirmó que Zeng es mejor bajo presión, "siempre ganará los puntos difíciles, como el último en un set empatado. Ella está tranquila".

"Se retiró del deporte durante 20 años y en un año ganó en los Sudamericanos, luego en los Panamericanos, y ahora va a los Juegos Olímpicos", destacó el entrenador.

"A mi edad, tienes que jugar con felicidad, no con angustia", dijo al medio inglés al que remarcó: "Amo este país. No alcancé mi sueño en China, y lo he logrado aquí. Es importante no rendirse".