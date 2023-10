De China a Chile: Tania Zeng sorprende en los Panamericanos

Tiene 57 años, juega por Chile y es la sensación del tenis de mesa nacional en los Juegos Panamericanos. Se trata de Zeng Zhiying, quien llegó a nuestro país en 1989 con 23 años.

Zeng, quien también es conocida con Tania, fue tenimesista profesional en China, pero estuvo alejada de este deporte hasta 2019.

La asiática, que actualmente reside en Iquique, debutó este lunes en Santiago 2023 ante la dominicana Eva Brito Peña, de 28 años, en el Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO). Y lo hizo de gran forma, venciendo a su rival en seis sets.

Tania fue tenimesista profesional en China, sin embargo, retomó la actividad recién en 2019, iniciando un camino que la llevó este lunes a avanzar en Santiago 2023 representando a Chile.

En conversación con La Tercera, la deportista contó que "cuando llegué a Chile no competí por temas familiares. Me dediqué a otro rubro, el comercial. Después una se casa, tiene hijos y no tuve tiempo de jugar. Pensándolo ahora, pude haber entrado mucho antes. Por suerte nunca es tarde".

"Para mí, todo es muy especial. Entrené todos los días con el equipo e hice mucho trabajo físico. A veces olvido la edad en los entrenamientos. Jugaba con un estilo más antiguo y estoy actualizando el ritmo", contó Zeng a El Mercurio.