Usach y universidad de Nanjing trabajan en inédito convenio

La Universidad de Santiago de Chile recibió esta semana a la delegación de la Universidad de Auditoría de Nanjing (NAU), encabezada por su vicepresidente, Jiang Hai, en una ceremonia que contó además con la participación de la agregada Cultural de la Embajada de la República Popular China en Chile, Verónica Xu.

La actividad se realizó en el marco de la conmemoración de los 55 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Chile, hito que reafirma la trayectoria de cooperación, diálogo académico y fortalecimiento de los vínculos bilaterales entre ambos países.

El rector(s) de la Universidad de Santiago, Cristián Muñoz, comentó que se trata del primer acuerdo entre la universidad asiática con una casa de estudios superiores latinoamericana.

"Estamos conmemorando 55 años de relaciones diplomáticas con la República Popular de China, es buen momento para estrechar lazos culturales y académicos. Necesitamos fortalecer nuestra tecnología y nuestro conocimiento", dijo.

El convenio de cooperación entre ambas universidades fue firmado en mayo pasado, como resultado de una gestión liderada por la académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile y responsable de Asuntos Asiáticos y del Pacífico, Marcela Vera. Este acuerdo contempla el desarrollo de intercambios académicos en cursos de pregrado y programas de magíster, entre otras iniciativas.

El acuerdo también tendrá la participación de investigaciones binacionales en conjunto, y la implementación de acuerdos de doble titulación y difusión de seminarios en común.

Auge de la cooperación inter universidades

En la ocasión, el vicepresidente de la Universidad de Auditoría de Nanjing, Jiang Hai, presentó la conferencia "Auditoría con características chinas en la nueva era de la educación superior" y reflexionó sobre este convenio.

Jiang Hai enfatizó en la importancia del talento como la base del desarrollo porque "la pregunta que debemos resolver es cómo formar profesionales que conocen la gestión del Estado, el desarrollo del mercado, las reglas internacionales, y que ocupen las nuevas tecnologías para realizar estas tareas".

Asimismo, la agregada cultural de China, Verónica Xu, afirmó sobre esta relación entre ambos países que "las universidades son las mejores incubadoras de esta amistad porque no solo formamos profesionales, sino que embajadores de diálogos entre civilizaciones. La cooperación inter universidades están en su auge".

La Universidad de Auditoría de Nanjing cuenta con más de 20 mil estudiantes universitarios de posgrados e internacionales, distribuidos en 21 facultades.

Para el decano de la Facultad de Administración y Economía de la Usach (FAE), Raúl Berrios, "la base mancomunada de tradición y esfuerzo es lo que queremos unificar en nuestra relación de trabajo con la Universidad de Nanjing".

"El intercambio nos favorece al enviar estudiantes a China para que puedan tanto comprender la cultura y las disciplinas específicas, como también aprender del idioma. Hoy tenemos en el país muchas empresas y capitales chinos invirtiendo en nuestro país", puntualizó Berrios.

Actualmente, China es el principal socio comercial de Chile, representando alrededor del 40% de las exportaciones chilenas.