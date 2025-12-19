Carabinero resultó herido a bala tras forcejeo durante control de identidad en Recoleta

Un grave incidente policial se registró esta mañana en la comuna capitalina de Recoleta, donde un funcionario de la Prefectura de Radiopatrullas de Carabineros resultó herido a bala durante un operativo de control.

El hecho ocurrió en la caletera de Vespucio Norte con calle María del Pilar, en circunstancias que el personal uniformado realizaba un control de identidad preventivo a un sujeto que, según se confirmó posteriormente, mantenía una orden de detención vigente.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el procedimiento derivó en un violento forcejeo entre el carabinero y el sospechoso. En medio de la lucha, se percutó un disparo que impactó directamente en uno de los brazos del uniformado, provocándole una fractura.

Ante la urgencia de la lesión, se coordinó un operativo de evacuación aeromédica, trasladando al funcionario en helicóptero desde el Regimiento Buin hasta el Hospital de Carabineros.

El coronel Miguel Gutiérrez confirmó que, pese a la magnitud de la herida, el carabinero afectado se encuentra "fuera de riesgo vital" y recibiendo atención especializada.

Respecto al agresor, personal policial logró reducirlo y detenerlo en el mismo lugar de los hechos, quedando a disposición de la justicia no solo por el ataque al funcionario, sino también por el requerimiento judicial previo que pesaba en su contra.

Una de las principales incógnitas de la investigación es la procedencia del proyectil. Peritos del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del OS9 de Carabineros trabajan en el sitio del suceso para determinar si el disparo provino del arma de servicio del propio carabinero tras serle arrebatada, o si el detenido portaba un arma oculta al momento de la fiscalización. "Esa dinámica debe ser determinada por los agentes especializados", precisó el coronel Gutiérrez ante las consultas de la prensa.

Debido a las diligencias de rigor y al peritaje de la evidencia balística, el tránsito en el sector de María del Pilar con Vespucio Norte se mantuvo cortado durante varias horas, generando gran congestión vehicular en la zona.