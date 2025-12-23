Verano 2026: Instituto Confucio Santo Tomás abrió inscripciones para cursos intensivos de chino mandarín

Este verano, el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás (IC ST) te invita a vivir una experiencia formativa intensiva para avanzar —o comenzar— tu aprendizaje del idioma chino mandarín. Las inscripciones ya están abiertas para los cursos de verano 2026, que se impartirán entre el 5 y el 23 de enero.

Diseñados para quienes buscan aprovechar el verano de manera productiva, los cursos intensivos se dictarán en modalidad online vespertina (de lunes a viernes, entre 19:00 y 21:00 hrs) y también en formato presencial en Viña del Mar (modalidad diurna).

La oferta contempla niveles desde Básico 1 hasta Intermedio 3 en formato online, y un curso presencial de Básico 1 para quienes deseen comenzar desde cero. Todas las clases son en tiempo real, y los estudiantes contarán con acceso a una plataforma de apoyo con materiales complementarios.

Quienes ya forman parte de la comunidad del ICST o de la comunidad tomasina, podrán acceder a diferentes descuentos exclusivos; así como socios o entidades amigas que se pueden revisar acá: www.confucioust.cl/cursos/aranceles-y-descuentos/.

El proceso de inscripción estará abierto hasta el 30 de diciembre a las 14:00 horas, a través del siguiente enlace: bit.ly/AdmisionVeranoICST2026, quienes deseen más información pueden visitar www.confucioust.cl.