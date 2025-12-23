Tiroteo en feria libre de La Florida dejó dos muertos y un herido

Al menos dos personas fallecidas y otra lesionada dejó una balacera ocurrida este martes en una feria libre de la capitalina comuna de La Florida.

Según las primeras informaciones, este hecho, registrado en la intersección de Avenida México con Gerónimo de Alderete, se dio a plena luz del día y dejó dos víctimas fatales: una locataria y un adulto mayor que se encontraba en otro local contiguo.

Los hechos se desarrollaron cuando un motociclista, del cual aún se desconocen mayores antecedentes, percutó aproximadamente diez disparos contra esta locataria, un ataque que terminó afectando también a otras dos personas que estaban en el sector.

Avenida México con Gerónimo de Alderete resguardada tras doble homicidio. (FOTO: ATON)

Las víctimas fatales son esta mujer y un adulto mayor, quien se encontraba en otro local contiguo y no estaría involucrado con el ataque. Ambos fueron trasladados de urgencia en un vehículo particular al Hospital de La Florida, donde se confirmó su muerte debido a la gravedad de sus lesiones.

Una tercera persona, una mujer que pasaba en bicicleta por el lugar y que tampoco tendría relación con el hecho, también resultó lesionada. En su caso, tras ser atendida de emergencia, se informó que está fuera de riesgo vital.

La naturaleza del ataque llevó a las autoridades a considerar la hipótesis de un ajuste de cuentas, algo que debe ser confirmado en la investigación ya iniciada por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI).

A esta hora, el lugar del suceso permanece acordonado y resguardado por personal de Carabineros.