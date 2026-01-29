Xiamen abre sus puertas al talento extranjero con nuevas políticas para atraer profesionales

La ciudad de Xiamen, en la provincia china de Fujian, dio un nuevo paso para consolidarse como polo de innovación al incorporar formalmente a profesionales extranjeros dentro de su sistema de reconocimiento de talentos de alto nivel, mediante una actualización de sus políticas públicas. La medida, anunciada recientemente por autoridades locales, busca atraer inteligencia global, fortalecer sectores estratégicos como la tecnología y la inteligencia artificial, y potenciar el desarrollo económico de la ciudad en un contexto de competencia internacional por capital humano.

Una política más flexible para atraer talento internacional

La actualización de los Estándares de evaluación y reconocimiento de talentos de alto nivel de Xiamen incorporó 12 modificaciones clave que apuntan a eliminar barreras tradicionales para los profesionales extranjeros.

Entre los principales cambios destacan:

Eliminación de exigencias rígidas como años de cotización en seguridad social o niveles mínimos de impuesto a la renta.

Mayor flexibilidad en los límites de edad.

Evaluación directa según logros profesionales, premios obtenidos, proyectos liderados o contribuciones laborales concretas.

Este enfoque permite que talentos extranjeros sean reconocidos por su aporte real, más allá de requisitos administrativos, alineándose con estándares internacionales de atracción de capital humano.

Cómo funciona el sistema de reconocimiento de talentos en Xiamen

El sistema clasifica a los talentos en cuatro niveles:

A+: talentos sobresalientes

A: líderes nacionales

B: líderes provinciales

C: líderes municipales

Quienes acceden a estas categorías pueden beneficiarse de las llamadas "Doce medidas del ecosistema del talento", que incluyen apoyo para vivienda, atención médica, reubicación del cónyuge y facilidades para la integración familiar, un punto especialmente relevante para profesionales extranjeros que deciden establecerse en China.

Inteligencia artificial y perfiles escasos en el centro de la estrategia

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva política es su carácter inclusivo. Xiamen amplió el reconocimiento a perfiles escasos como:

Especialistas en inteligencia artificial

Gestores de innovación tecnológica

Maestros artesanos con alto valor industrial

El criterio central es "reconocer al talento por su aporte", una lógica que conecta con la creciente demanda global por expertos en áreas estratégicas, un fenómeno que también observan países como Chile en sectores tecnológicos y científicos.

Conexión con el permiso de trabajo chino y cooperación internacional

La política de Xiamen también se articula con el permiso de trabajo para extranjeros categoría A en China, permitiendo que quienes ya cuenten con este estatus accedan directamente al sistema municipal de beneficios.

Además, se consideran perfiles que:

Hayan trabajado en instituciones científicas de países desarrollados.

Lideren proyectos tecnológicos en países BRICS.

Realicen investigaciones posdoctorales en universidades chinas.

Todos ellos pueden acceder en igualdad de condiciones a los beneficios locales.

Resultados concretos: más talento extranjero en Xiamen

Según datos oficiales, en 2025 Xiamen incorporó más de 3.900 nuevos profesionales internacionales, lo que representa un crecimiento interanual del 9,5%.

La ciudad ha sido reconocida durante cinco años consecutivos como una de las ciudades chinas con mejor atracción de talento y figura entre las más atractivas para profesionales extranjeros, reforzando su posicionamiento como nodo clave del desarrollo chino.

Por qué importa para América Latina y Chile

La experiencia de Xiamen ofrece pistas relevantes para América Latina y Chile, donde el debate sobre atracción de talento, innovación y desarrollo tecnológico cobra cada vez más fuerza. La estrategia china muestra cómo políticas públicas flexibles y orientadas a resultados pueden convertirse en una herramienta concreta para competir en la economía del conocimiento.