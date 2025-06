70 años de relaciones comerciales Uruguay-China

Por Pablo Rovetta, escritor y especialista en temas sobre China

El embajador uruguayo en Beijing, Fernando Lugris, anunció en sus redes sociales la celebración en 2025 de los 70 años de relaciones comerciales entre Uruguay y la República Popular China.

Acompañadas de mucha información y fotos, las notas del embajador -en "X", Facebook e Instagram- se refieren a la conmemoración de la llegada a la República Popular China del Cónsul uruguayo en Hong Kong y Agente Comercial para China, Mauricio Nayberg, en diciembre de 1955.

La primera vez que tuve conocimiento de este hecho histórico fue cuando leí en chino el libro "Zhou Enlai y América Latina - El redescubrimiento del nuevo continente"1 escrito en el 2004 por el embajador Huang Zhiliang, uno de los pioneros de la diplomacia china en las relaciones con América Latina.

En dicha obra, el embajador Huang indica que "ya en diciembre de 1955, al poco tiempo del establecimiento de la nueva China, el Cónsul de Uruguay en Hong Kong, Nayberg, pidió realizar una visita a China. Se trató del primer diplomático de un país latinoamericano en visitar China". Y durante esa visita fue recibido por el primer ministro y ministro de relaciones exteriores, Zhou Enlai.

Reconozco que desde entonces me interesé por este tema -creo que muy poco conocido en Uruguay y en América Latina en general- y lo tenía en la lista de asuntos a investigar y sobre los cuales escribir en relación con los contactos entre Uruguay y China.

Aparte de la información que aporta el embajador Fernando Lugris, principalmente de fuentes uruguayas, me centré para esta nota, en las referencias que hace Huang Zhiliang en su libro sobre el encuentro de Nayberg con el primer ministro Zhou Enlai, y a las informaciones de la prensa china sobre esa visita. (En concreto a dos notas de la Agencia de Noticias Xinhua que fueron publicadas en el Diario del Pueblo).

Mauricio Nayberg había sido nombrado en octubre de 1954 Cónsul Honorario de la República Oriental del Uruguay en la entonces colonia británica de Hong Kong. Y justo un año después fue designado como "Agente Comercial de la República para China, 'sin estado diplomático'".

Por los documentos que aporta Fernando Lugris, se puede deducir que Mauricio Nayberg propuso de forma muy activa a las autoridades uruguayas la necesidad y beneficios que podría traer para Uruguay el establecer lazos comerciales con la recién establecida República Popular. Sin embargo, desde Uruguay se insistió ante el Cónsul en que en su viaje y conversaciones en China no debía entrar en temas diplomáticos, sino exclusivamente en los relacionados con el comercio.

Mauricio Nayberg llegó a Beijing, proveniente de Guangzhou -tras haber cruzado la frontera de Hong Kong- el 7 de diciembre de 1955 y se alojó en lo que ahora podríamos llamar "el viejo Hotel Beijing".

Su agenda fue muy intensa y mantuvo conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en concreto con el viceministro Zhang Hanfu y el director general de la División de América-Oceanía, Xu Yongying.

Otro de los organismos oficiales visitados fue el Ministerio de Comercio Exterior, donde fue recibido por el ministro adjunto Lu Xizhang, y el subdirector del Departamento Número 3 Chen Ming.

En el terreno económico y comercial mantuvo conversaciones con responsables del Bank of China y de las entonces llamadas Corporación de Exportación de Granos y Aceite y Corporación Ganadera de China. Con esta última, además, firmó un contrato por valor de 114.000 libras esterlinas.

Aparte de esos encuentros diplomáticos y comerciales, Mauricio Nayberg fue recibido en el Buró de Enlaces Culturales con el Exterior, del Ministerio de Cultura, visitó fábricas y escuelas, así como lugares de interés turístico.

Un día antes de su regreso a Hong Kong y después de haber permanecido nueve días en Beijing, es recibido el 16 de diciembre por la tarde por Zhou Enlai, quien estuvo acompañado en la entrevista por responsables de la División de América-Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Comercio Exterior.

El embajador Huang Zhiliang, posiblemente participante en dicha reunión, menciona detalles de ésta en el libro ya citado. En el relato da a entender que Mauricio Nayberg habría sugerido en sus reuniones que el gobierno chino enviara un telegrama al de Uruguay proponiendo el desarrollo de relaciones comerciales bilaterales. También habría indicado que él mismo habría sugerido al gobierno uruguayo el reconocimiento de la nueva China, pero que no estaba seguro de cuáles iban a ser los resultados.

"Durante el encuentro -indica el libro del embajador Huang Zhiliang- Zhou Enlai le expresó de forma franca la aspiración de China de comerciar con Uruguay y también de establecer relaciones diplomáticas. Indicó que a China le gustaría que se estableciesen relaciones diplomáticas pronto, pero que no quería forzarlas. Si el gobierno uruguayo tiene dificultades -le indicó Zhou Enlai- podemos esperar. Podemos empezar con las relaciones comerciales; hacer un intercambio de delegaciones para negociar y firmar un acuerdo comercial e instalar organismos comerciales en cada uno de nuestros países. Por su parte -agregó- Uruguay puede también sugerir una fórmula que considere conveniente".

Recuerda también el embajador Huang Zhiliang que Mauricio Nayberg le habría indicado a Zhou Enlai que "me voy de China con las mejores impresiones, y los prejuicios que tenía antes del viaje han desaparecido". El primer ministro habría señalado que "era muy natural que las personas que no han venido a China tengan algunas dudas. Incluso después de haber venido no necesariamente van a descubrir que todo es bueno, y van a ver algunas cosas a las cuales no están acostumbrados. Nosotros también tenemos defectos, tenemos cosas atrasadas. Sin embargo, esas cosas deben ser vistas desde un punto de vista histórico. China está avanzando desde el atraso hacia el progreso. El pueblo chino está realizando una construcción pacífica y desea la amistad con todos los países. Si esa es su impresión de la visita entonces me quedo muy contento", concluyo Zhou Enlai.

El día 17 de diciembre, y antes de regresar a Hong Kong, Mauricio Nayberg y el ministro adjunto de Comercio Exterior de la República Popular China, Lu Xizhang, firman una declaración conjunta donde expresan el deseo de desarrollar las relaciones comerciales entre la República Oriental del Uruguay y la República Popular China, y les parece apropiado firmar un acuerdo comercial entre los gobiernos de los dos países.

La declaración menciona que ambas partes intercambiarán visitas de delegaciones comerciales y les parece beneficioso instalar Representantes Comerciales Oficiales en las capitales de cada país.

Es exactamente lo que Zhou Enlai había indicado el día anterior en su entrevista con el Cónsul uruguayo.

El 18 de diciembre, el "Diario del Pueblo" publica dos notas de la Agencia de Noticias Xinhua, fechadas el día 17. La primera informa de la entrevista del primer ministro Zhou Enlai "con el cónsul uruguayo en Hong Kong" y detalla las actividades de Mauricio Nayberg desde su llegada a China el 7 de diciembre. La segunda hace referencia a la firma de la Declaración Conjunta.

Según cuenta el embajador Huang Zhiliang, "de acuerdo al espíritu de la conversación entre Zhou Enlai y Mauricio Nayberg, China envió una delegación artística a Uruguay. Posteriormente se firmó un acuerdo para la compra de lana, y por su parte el Bank of China mandó otra representación para tratar el tema de los pagos en los intercambios comerciales. Por ende -continúa- durante un determinado tiempo, se presentó una buena oportunidad para el desarrollo de las relaciones bilaterales. Sin embargo éstas se desbarataron debido a los cambios en la política uruguaya, cuando su gobierno estableció en 1957 'relaciones diplomáticas' con la camarilla de Chiang Kai-shek".

El acuerdo citado por el embajador Huang se referiría a uno firmado en Montevideo en noviembre de 1956 para la compra de lana por valor de 3,6 millones de dólares y la delegación bancaria que visitó Uruguay en 1957 fue encabezada por Chen Ming -el responsable del Ministerio de Comercio Exterior que se había reunido con el Cónsul uruguayo-.

Tuvieron que pasar tres décadas hasta que en 1988 Uruguay rompiera sus relaciones diplomáticas con la "República de China" y las estableciera con la República Popular China.

A pesar de ello, y dentro de lo que Zhou Enlai llamaba "la diplomacia popular", los intercambios bilaterales no se cortaron. Entre ellos es de destacar la visita de una delegación parlamentaria uruguaya a China en 1959, y viajes de personalidades del mundo de la cultura o la política uruguaya al país asiático, así como uno o dos viajes de delegaciones culturales chinas a Uruguay.

La visita de Mauricio Nayberg a la República Popular China tiene varias características históricas:

A pesar de ser un "Cónsul honorario", y de que las instrucciones recibidas desde Montevideo para que no tratara el tema de las relaciones diplomáticas, el libro del embajador Huang Zhiliang destaca que se trató del "primer diplomático de un país latinoamericano en visitar China". También podemos deducir entonces que el encuentro con el primer ministro Zhou Enlai fue "el primero con un diplomático de un país latinoamericano desde la fundación de la nueva China".

En las notas de la Agencia de Noticias Xinhua siempre se menciona solamente el título de "Cónsul de Uruguay en Hong Kong", y no "Cónsul honorario", lo cual, por lo menos para la parte china, se trató de una visita de carácter diplomático.

Mauricio Nayberg mantuvo encuentros con ministerios del gobierno chino, en concreto, con el de Relaciones Exteriores y el de Comercio Exterior, aparte por supuesto del mantenido con el primer ministro del Consejo de Estado, lo cual puede ser considerado también como el primer contacto oficial, en China, entre un representante de la República Oriental del Uruguay y el gobierno de la República Popular China.

Las reuniones con el Ministerio de Comercio Exterior, el Bank of China y dos corporaciones chinas pueden ser consideradas también como el primer encuentro oficial, en China, de un funcionario uruguayo con organismos y empresas chinas dedicadas al comercio exterior.

La Declaración Conjunta firmada el 17 de diciembre puede ser considerado como el primer documento oficial firmado entre Uruguay y la República Popular China.

Todos estos elementos hacen que este 70º aniversario, que ahora celebra la embajada uruguaya en Beijing, tenga un importante valor histórico.

Quedan aún, sin embargo, muchos detalles por aclarar en relación con esta visita y con las relaciones entre la República Oriental del Uruguay y China, tanto antes como después del establecimiento de la República Popular en 1949.

Espero que estos detalles de la visita de Mauricio Nayberg en diciembre de 1955 sirvan para aclarar, aunque sea un poco, algunos aspectos de esas relaciones.

(1) El libro se publicó con el título chino de "周恩来与拉丁美洲-新大陆的再发现" y tuve el honor de traducirlo al español y fue publicado en Buenos Aires bajo el título de "Historias y anécdotas del acercamiento de la nueva China a América Latina después de 1949-El papel jugado por Zhou Enlai" (Ediciones Luxemburg-Blossom Press").