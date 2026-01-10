Chile ofrece apoyo a Argentina ante incendios forestales en la Patagonia

El Gobierno de Chile manifestó su disposición a colaborar en las labores de control y extinción de los incendios forestales que han consumido miles de hectáreas en la Patagonia argentina durante la última semana.

Así lo expresó el canciller Alberto Van Klaveren en su cuenta de X: "Ante los incendios forestales que afectan a la vecina nación de Argentina, Chile ofrece su apoyo y cooperación".

"En momentos de adversidad, la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos", puntualizó el ministro de Relaciones Exteriores.

La emergencia actual ocurre a solo un año de los peores incendios registrados en la Patagonia en las últimas tres décadas, en una seguidilla de eventos extremos que ha puesto a prueba tanto a los sistemas oficiales como a las redes comunitarias de combate del fuego.

Uno de los focos más complejos está en Puerto Patriada -unos 1.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires-, donde el fuego ha consumido más de 5.500 hectáreas, y cientos de brigadistas y voluntarios trabajan sin descanso para intentar contener el siniestro, que mantiene en alerta a pequeñas comunidades de la región.

El incendio comenzó el lunes y pese al esfuerzo de los equipos de emergencia, avanzó rápidamente, devorando miles de hectáreas de vegetación y rodeando la pequeña localidad de Epuyén, un paraje de poco más de 2.000 habitantes, situado entre un lago de origen glaciar y cerros cubiertos por bosques nativos.

El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, advirtió que, debido a las condiciones climáticas adversas previstas para el fin de semana, "las próximas 48 horas serán vitales" para lograr contener el avance del fuego.

Cerca de 3.000 turistas en Puerto Patriada y 15 familias de la zona de Epuyén debieron ser evacuadas, mientras que más de una decena de viviendas fueron destruidas por las llamas.