Es oportuno alentar visitas mutuas entre China y America Latina y el Caribe

Por Zhong Ling, investigadora China de Asuntos Internacionales

"De Chancay a Shanghai", expresión más empleada últimamente por los interlocutores en diferentes espacios, nació para dar inicio a una nueva ruta terrestre-marítima que une China y América Latina. Recientemente el Presidente de China, Xi Jinping, hizo una gira por el continente latinoamericano, ocasión en la que participó en la Reunión de Líderes Económicos del APEC y la Cumbre del G20 y realizó las respectivas Visitas de Estado al Perú y Brasil. La inauguración del Puerto Chancay en el Perú por parte de los dos Mandatarios vía videoconferencia es sin duda un evento histórico en las relaciones entre China y América Latina y el Caribe (ALC).

Según un dicho ancestral chino, "los que tienen la misma aspiración están unidos pese a las montañas y los mares". China y los países latinoamericanos y caribeños, pese a la larga distancia geográfica que los separan los océanos, se sienten cercanos por los anhelos comunes de conseguir el progreso y la prosperidad.

Altas autoridades de China y de ALC se reúnen de manera frecuente y llegan a concensos estratégicos. China es el segundo socio comercial de ALC y el primer socio comercial de Brasil, Chile y el Perú. El volumen comercial anual entre China y ALC se aproxima a los 500 mil millones de dólares, mientras que las inversiones mutuas se ensanchan gradualmente. 23 países de la región se han incorporado a la gran familia internacional dedicada a la ejecución conjunta de la Iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China. La construcción del Puerto Chancay, proyecto emblemático de dicha Iniciativa, es uno de los numerosos proyectos de cooperación que se están llevando a cabo a lo largo y ancho del continente latinoamericano y caribeño en diversos terrenos, tales como infraestructura, energía, telecomunicaciones, etc., de los cuales los pueblos locales disfrutan de beneficios palpables. Asimismo, se desarrollan vigorosamente el intercambio y la cooperación en las áreas de cultura, educación, prensa, ciencia y tecnología, etc., lo que hace posible la comprensión más profunda y el aprendizaje mutuo entre las diferentes civilizaciones.

Por medio de las intervenciones en las reuniones de APEC y G20 y en los encuentros con sus homólogos del Perú, Brasil, Chile, México, Argentina y Bolivia, el Presidente Xi Jinping reiteró un mensaje bien claro de apertura, inclusividad, cooperación y ganancia compartida y la disposición de China a ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo al mundo y estrechar sus lazos de amistad y cooperación con los países de ALC.

Los últimos 46 años han sido testigo de las tremendas transformaciones en la China milenaria desde la aplicación de la política de reforma y apertura. Hoy día, el Gigante Dragón del Oriente continúa avanzando en el camino de modernización china, procurando un desenvolvimiento de alta calidad de su economía y ampliando su apertura a un nuevo horizonte con la voluntad de compartir con todos los países del mundo su futuro y los beneficios por medio de cooperación.

Visitas de personas son lo que une a las naciones. Fomentar y facilitar el intercambio de personal con el extranjero es una manifestación concreta de la política de apertura que China mantiene. Gracias a los acuerdos que China ha alcanzado con otros países sobre la exención mutua de visa para todo tipo de pasaportes y los arreglos pertinentes sobre visas de múltiples años y entradas, así como una serie de políticas y medidas que China ha tomado, tales como exención unilateral de visa, exención de visa para tránsitos de menos de 144 horas, exención de visa para entrada y permanencia en determinadas zonas y la optimización del procedimento y los requisitos para la tramitación de las visas, se viene calentando rápidamente los viajes entre China y el extranjero.

En el pasado tercer trimestre del presente año, se registran un total acumulado de 160 millones de personas que entraron y salieron de China, lo que representa un aumento interanual del 30, 1%. El número de entradas de extranjeros al territorio chino a través de varios puertos fronterizos alcanzó a 8,186 millones, lo que representa un aumento interanual del 48,8%; de ellos, 4,885 millones se materializaron bajo políticas de exención de visa, evidenciando un aumento interanual del 78,6%. "China Travel" se hizo "viral" con la presencia de cada día más turistas extranjeros con jornadas intensas en todos los rincones del territorio chino. Disfrutan de la historia y cultura abundante y profunda y la gastronomía rica y diversa, viviendo la actualidad de una China real y viva.

El movimiento incrementado de pasajeros está acompañado por un acelerado flujo transfronterizo de mercancías, capitales, servicios y tecnologías, traducido en vitalidades en diferentes terrenos. Además de los éxitos en el turismo, los intercambios económicos y comerciales entre China y el extranjero se intensifican, abriendo espacio en que todos los países pueden aprovechar las oportunidades de negocios y desenvolverse con mayor competitividad. Frente a una economía global en difícil recuperación con el repunte del proteccionismo, el esfuerzo continuo de China en la optimización de las políticas de visa y control migratorio y las medidas facilitadoras al respecto genera energía y seguridad para reactivar la economía mundial y a favor de una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva.

En la actualidad, China tiene suscritos con muchos países de ALC acuerdos sobre la exención mutua de visa para titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio. Y ha hecho con Argentina y Brasil respectivos arreglos sobre la emisión mutua de visas de múltiples entradas y de hasta 10 años de validez. Se inauguraron en el presente año "la Ruta Internacional Directa de Pasajeros más larga de la Aviación China" que cubre el trayecto Shenzhen-Ciudad de México, así como las respectivas líneas directas que conectan Beijing y México, Cuba y el Brasil, estableciendo de esta manera una serie de Rutas de Seda Aéreas y dando más eficiencia de transporte para facilitar las visitas mutuas entre China y la región de ALC. El vertiginoso desarrollo de las relaciones supone un reto importante al que ambos lados tienen que afrontar en el sentido de reajustar sus respectivas políticas referentes al control migratorio y el visado.

Gracias a las medidas que aplica China en simplificar los trámites del visado, un representante de alto rango de una empresa brasileña pudo conseguir en breve tiempo la visa para realizar un viaje urgente a China por una negociación y logró resolver eficientemente el problema de financiación que aquejaba a su empresa. A su vez, la inclusión del Pasaporte para Asuntos Públicos en la cobertura de la política de exención de visa que ha adoptado Brasil hacia China hace posible que algunos pasajeros chinos por motivo de negocios puedan improvisar su viaje a Brasil en cualquier momento. Un responsable de una empresa china tenía planificada una visita a tres países latinoamericanos para participar en negociaciones y reuniones. Pudo entrar en Brasil sin visa, pero no tuvo otro remedio que suspender cierta parte de su itinerario por no haber obtenido a tiempo la visa de los otros dos países.

Hay una situación muy común con el personal de las empresas chinas enviado a trabajar en ALC por los proyectos de cooperación. Para obtener la visa, tiene que esperar meses incluso más de un año hasta que cuando viaja ya se ha gastado la mitad del tiempo que dura su misión en el exterior. Y la ejecución de los proyectos obviamente está afectada por la ausencia del indispensable personal de la parte china. Los comerciantes y empresarios chinos, interesados en viajar a ALC por negocios o proyectos, aspiran a más flexibilidades y facilidades en las políticas del visado y la optimización del procedimiento respecto a la tramitación del documento. Desean las mismas facilidades que sus contrapartes puedan disfrutar desde la parte china: presentación directa in situ de la solicitud sin previa reservación de cupos, suspensión de la toma de huellas dactilares para personas determinadas, simplificación de formularios de solicitud de visa, reducción de papeles requeridos y costo, atención y servicio sin demora, entre otros.

Por lo limitado de sus vacaciones, la larga distancia y lo costoso del pasaje, los chinos que van a ALC por motivos de turismo, visita familiar, etc. también esperan obtener la visa lo más pronto posible para que su viaje no caiga en un futuro imprevisible y que el entusiasmo por reunirse con familia o amigos y conocer un continente diferente no se disuelva en decepción y resignación.

Guiadas por los consensos estratégicos de alto nivel, las relaciones entre China y ALC han entrado en una nueva era. Se caracterizan por la igualdad, el beneficio recíproco, la innovación, la apertura y el bienestar para los pueblos. Por lo tanto, es menester intensificar y facilitar el intercambio de personal entre ambos lados para responder adecuadamente a la tendencia y el tiempo.

En la actualidad, China persiste en un desarrollo de alta calidad y una apertura de alto nivel, tomando sin cesar políticas a favor de los lazos y comunicaciones entre las diversas naciones con la mejor voluntad de compartir oportunidades con todo el mundo.

Siendo socios de cooperación y compañeros que navegan con rumbo al futuro compartido, China y los países de ALC tienen la obligación de apreciar las oportunidades y tomar la tendencia. Es necesario avanzar hacia la misma dirección, disponer de más valentía y sabiduría y aportar más políticas y medidas eficaces para facilitar el intercambio de personal, plasmando un nuevo panorama de carácter sano, fluido, ágil y eficiente en lo referente a las visitas mutuas, con miras a apoyar la cooperación en diversas áreas y garantizar la navegación expedita de este barco de futuro compartido entre ambas partes.

La voluntad política está consolidada. El espacio de cooperación se extiende. Más rutas están físicamente dadas como la "de Chancay a Shanghai". Y ahora lo apremiante es remover los obstáculos y despejar el horizonte. La amistad forjada de manera correcta puede trascender de la distancia. Ya es tiempo de tomar acciones.