Exportaciones de ácido sulfúrico de China hacia Chile: una crisis que desafía la resiliencia de la producción de cobre

Por: Joaquín Sáez Lagos,

MA. Estudios Internacionales UChile,

MA. © Political Science Shanghai Jiao Tong University

El mercado chileno del ácido sulfúrico está intrínsecamente ligado a la minería del cobre. No se trata solo de un insumo químico, sino del verdadero motor de la hidrometalurgia. Este compuesto es vital para el proceso de lixiviación, la vía principal para la obtención de cátodos de cobre de alta pureza.

No obstante, el sector enfrenta una carencia estructural. En los procesos de Extracción por Solventes y Electroobtención (SX-EW), el ácido es el componente crítico. El informe de COCHILCO, "Mercado chileno del ácido sulfúrico: Proyección al 2033", advierte que Chile mantendrá una condición deficitaria durante al menos la próxima década. Las fundiciones nacionales no logran producir lo suficiente para abastecer a una industria que representa cerca del 10% del PIB nacional.

Esta brecha ha obligado a Chile a depender de importaciones masivas desde Asia, principalmente de China y Japón, para sostener su "sueldo nacional". El consumo se mantiene al alza debido a la extensión de la vida útil de faenas de óxidos que se creían agotadas y al envejecimiento de los yacimientos, cuya roca, al ser de menor ley o mayor complejidad técnica, demanda una mayor intensidad de ácido para liberar el metal.

Un panorama de dependencia estratégica

Sin caer en alarmismos prematuros, las cifras son elocuentes: Chile es el principal importador mundial de ácido sulfúrico, concentrando el 24% del mercado global en 2023, con un valor de US$510 millones (equivalente a 1,5 millones de toneladas). Aunque históricamente el suministro ha estado liderado por Perú (35,8%), seguido de China (13,3%) y Corea del Sur (10,3%), la tendencia está cambiando.

En 2024, las importaciones desde China alcanzaron niveles críticos: de los US$349 millones exportados por el gigante asiático en este rubro, US$183 millones tuvieron como destino los puertos chilenos. En el ámbito local, la Región de Antofagasta -que consume el 81,6% del ácido nacional- es la primera en resentir cualquier fluctuación en la oferta de Beijing o Lima.

La crisis de 2026: logística y seguridad económica

Para abril de 2026, la tensión ha escalado. Los problemas logísticos derivados del cierre del Estrecho de Ormuz han fracturado las cadenas de suministro. En este contexto, la decisión de China de limitar sus exportaciones de ácido a partir del 1 de mayo obliga a Chile a reaccionar con urgencia, no solo por la minería, sino por la seguridad alimentaria, dado que este insumo es base para fertilizantes agrícolas.

Este escenario de proteccionismo y bloqueos internacionales, donde el precio del ácido se ha disparado un 500% en los últimos 30 meses, fuerza a potencias medias como Chile, la República Democrática del Congo y Zambia, fuertemente dependientes de este material para su minería a cuestionar su vulnerabilidad productiva. Mientras Chile exporta el 55,3% de su cobre a China, la reciprocidad en el suministro de insumos críticos se vuelve incierta.

Se requieren estrategias de resiliencia y "friend-shoring" que aseguren el flujo de insumos y protejan los ingresos fiscales. En un siglo donde los acuerdos comerciales fueron garantes de estabilidad, este nuevo paradigma obliga a Chile a rediseñar sus procesos productivos y alianzas estratégicas para mantener la competitividad de sus commodities y la continuidad de su producción.

Referencias:

https://trendeconomy.com/data/commodity_h2/2807

https://www.cochilco.cl/web/mercado-chileno-del-acido-sulfurico-2024-2033/

https://www.redimin.cl/acido-sulfurico-china-frenara-exportaciones-y-presiona-al-cobre-chileno-en-plena-crisis-global/

https://oec.world/es/profile/bilateral-country/chn/partner/chl

https://www.bnamericas.com/es/analisis/crisis-en-medio-oriente-agrava-deficit-de-acido-sulfurico-en-mineria-del-cobre-en-chile

https://supplychaindigital.com/news/china-sulphuric-acid-ban-hit-mining-and-food-supply-chains