"Pensamiento mágico": Economistas alertan que plan de Kast arriesga aumentar el déficit fiscal

Tras el anuncio del proyecto de ley de "Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico" por parte del Presidente José Antonio Kast, el panel de economistas de El Primer Café de Cooperativa analizó los efectos de las más de 40 medidas propuestas.

En el centro de la discusión surgió la preocupación en la sostenibilidad financiera del plan, que apuesta fuertemente por la reducción de la carga tributaria a las empresas.

Para Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, el diseño del proyecto no se condice con la realidad de las arcas fiscales.

"Llama la atención que dada la situación fiscal, que tiene que ir convergiendo el gasto con el ingreso, la mayoría de las medidas son menor recaudación tributaria en forma importante. Como una primera mirada macro, genera algo de preocupación en el sentido de que este paquete tiende a aumentar el déficit fiscal más que a hacerlo converger", sostuvo.

En la misma línea, el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco puso en duda la efectividad de las medidas para impulsar la inversión de forma significativa.

"El impacto en el crecimiento solamente por las medidas tributarias es bastante complicada. La evidencia mundial muestra que el impacto de este tipo de medidas sobre la actividad y sobre la inversión es acotada. Por lo tanto, efectivamente podemos tener un problema de recaudación futura", advirtió el académico de la Universidad de Chile.

Carlos Ominami, exministro de Economía, calificó la propuesta como una agenda cargada de ideología sin sustento empírico.

"Lo que hay -dijo- es una rebaja del impuesto corporativo. Es un paquete bien ideológico y en torno a una ideología que además no funciona. Esta idea, que es francamente pensamiento mágico para la gran mayoría de los economistas, de que tú rebajas los impuestos, aumenta el crecimiento y por esa vía compensas o mejoras la recaudación (...) eso francamente no funciona".

Rodrigo Wagner, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, apuntó a que el gobierno parece ignorar las advertencias de organismos internacionales como el FMI, que ya proyectan una brecha fiscal de dos puntos del PIB para la próxima década.

"Incluso si recortaras gasto fiscal para financiar el paquete, igual la deuda estaría creciendo al 48% del producto (...). El hoyo del plan que se presenta ahora son los ingresos", concluyó el economista.