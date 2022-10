Genes culturales del éxito de la gobernanza en China

Contribución de Dong Qing, director del Departamento de Cooperación Internacional de la Escuela del Partido del Comité Central del PCCh (Academia Nacional de Gobernanza de China)

A lo largo de la última década, China ha realizado grandes logros mientras se abría camino a través de un agitado entorno global. Ante la próxima celebración del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, "La Primera Voz" de CGTN ha preparado una serie de 10 partes titulada "El camino de China: Una decodificación panorámica" para llevarle a través de los hitos y acontecimientos decisivos de los últimos 10 años y descifrar el secreto del desarrollo de China. Esta es la quinta parte de la serie, que se centra en la contribución de la rica y antigua cultura china al éxito de su gobernanza.

En los últimos años, los alumnos de Cuba, México, Etiopía y muchos otros países que estudian en la Escuela del Partido del Comité Central del PCCh (Academia Nacional de Gobernanza de China) visitaron la Ciudad Prohibida, el Templo de Confucio de Beijing y el Colegio Imperial para conocer mejor la historia china.

Quedaron impresionados por los valores morales y espirituales chinos, así como por la perspectiva de armonía de la nación. Tomaron buena nota de los logros de China en materia de gobernanza nacional y de su filosofía centrada en el pueblo para construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. También reflexionaron sobre el arraigo de la filosofía confuciana en el pueblo chino. Numerosos principios de antiguas filosofías de gobernanza se han fusionado en el proceso de desarrollo moderno del país.

La cultura tradicional china es la "raíz" y el "alma" de China, que representa el mayor poder cultural blando y encierra una abundante sabiduría para la gobernanza nacional. Los 5.000 años de historia de la civilización china han alimentado las características chinas. Esto es crucial para el éxito del socialismo con características chinas.

Cuando los funcionarios de otros países echen un vistazo a las historias de la gobernanza eficaz de China en la nueva era y a la extraordinaria cultura tradicional china, ¿podrán descubrir el secreto del éxito de la gobernanza china?

"Gobernar un país grande como se cocina un pez pequeño"

El sistema socialista y el modelo de gobernanza nacional con características propias de China no surgieron de la nada. Se han desarrollado en el contexto social y cultural del país. El sistema y la gobernanza nacionales han tomado forma a partir de sus miles de años de historia.

¿Cómo gobernar un país tan grande? El presidente chino, Xi Jinping, dijo que, para gobernar un país grande con tantas personas y unas condiciones nacionales tan complejas, los líderes de China deben ser conscientes de la realidad de China y de las aspiraciones de su pueblo, tratando sus responsabilidades con sumo cuidado como si estuvieran caminando sobre hielo fino o al borde de un abismo, y comprender que "gobernar un país grande es como cocinar un pez pequeño". Los líderes no deben exagerar ni aflojar en sus esfuerzos. Esta filosofía se refleja en su Plan Quinquenal de objetivos de desarrollo. El principio rector, "buscar el progreso en medio de la estabilidad" para el desarrollo económico, ha sido planteado repetidamente por el Gobierno central.

Los miembros del Partido Comunista de China son fieles herederos de los ideales tradicionales chinos: "cuando prevalecía el camino de la virtud y la justicia, el mundo entero era una sola comunidad", "gobernar con la virtud, no con el castigo", "la ley no discrimina a favor de los ricos y los poderosos", "los mandatos morales de fidelidad a los padres y los hermanos y al monarca y los amigos, y el sentido del decoro, la justicia, la integridad y el honor", "nombrar a los virtuosos y a los capaces", etc. - son todas ideas de gobierno que merecen ser estudiadas.

Símbolos innovadores de la cultura tradicional china

Los chinos han alcanzado el primer Objetivo del Centenario y están embarcados en un nuevo viaje hacia el segundo Objetivo del Centenario. Por eso es esencial mejorar el modelo y el sistema de gobierno nacional de China.

Las plantas con raíces fuertes crecen bien, y los esfuerzos con el enfoque adecuado garantizarán el éxito. Representar los intereses fundamentales de las masas más amplias sigue siendo la misión fundamental de la gobernanza nacional de China. Poner al pueblo en primer lugar se mantiene firme como un componente crucial del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era y de la gobernanza del Partido.

Hay representaciones innovadoras de los ideales centrados en el pueblo que se han defendido a lo largo de la historia de China, por ejemplo, "el pueblo es el elemento más importante de un país, y el gobernante es el más ligero", "la política debe servir al pueblo", "una nación se basa en su pueblo; la sociedad también se establece en beneficio de su pueblo".

La nación china, a lo largo de su rica historia, ha tratado de erradicar la pobreza y tener cubiertas las necesidades básicas de la gente. Desde el mismo día de su fundación, el Partido ha hecho de la búsqueda de la felicidad del pueblo chino y del rejuvenecimiento de la nación china su aspiración y su misión en los últimos cien años.

Tras el XVIII Congreso Nacional del PCCh, el Gobierno central afirmó que la pobreza no es socialismo, y sigue el principio de "no dejar atrás ni una sola zona pobre ni una sola persona pobre" en el marco de la estrategia de alivio de la pobreza. El número de personas que han salido de la pobreza cada año ha superado los 10 millones de media, casi igual a la población de un país de tamaño medio. En 2021, el presidente Xi declaró la consecución del objetivo de construir una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos y exterminar la pobreza extrema en el país.

El PCCh se esforzará por realizar, salvaguardar y ampliar los intereses fundamentales del pueblo, resolver los desequilibrios e insuficiencias del desarrollo que tanto preocupan al pueblo, garantizando la democracia de todo el proceso, salvaguardando la equidad y la justicia social, y trabajando por un desarrollo humano integral y una prosperidad común para todos.

No estamos solos en el Gran Camino

Ningún país puede abordar los retos a los que se enfrenta la humanidad en solitario. La pandemia del Covid-19 lo dice todo, ya que las personas de todo el mundo viven en una aldea global interconectada con un interés común. Todos los países están estrechamente conectados y compartimos un futuro común. Ante la pandemia, el Gobierno chino ha antepuesto la vida y la salud de las personas y las ha protegido eficazmente.

El PCCh combina el patriotismo y el internacionalismo en su trabajo y considera que el bienestar de los chinos está estrechamente ligado a los asuntos mundiales. El Gobierno chino trabaja con todos los países amantes de la paz para defender los valores humanos compartidos de la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad, construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad y llevar a cabo una cooperación en la que todos salgan ganando.

China defiende la armonía en la diversidad. Su sistema, teoría, instituciones y cultura socialistas han abierto una nueva vía de modernización para los países en desarrollo, ofreciendo una nueva opción a los países y naciones que desean tanto acelerar el desarrollo como mantener su independencia.

La práctica de China muestra al mundo que el modelo occidental no es el único modelo de gobierno y modernización nacional. Cada país puede elegir su propio camino de desarrollo. China no importará los modelos de otros países, ni exportará o pedirá a otros países que dupliquen su estilo.

El XVIII Congreso Nacional del PCCh demuestra que la herencia e innovación de la cultura tradicional es la respuesta al éxito de China en la gobernanza nacional.