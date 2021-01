Sólo la solidaridad y la cooperación nos ayudarán a triunfar

Discurso de Año Nuevo para 2021 del presidente de CMG a la audiencia extranjera

El 1 de enero de 2021, el presidente del Grupo de Medios de China (CMG, por sus siglas en inglés), Shen Haixiong, envió un mensaje de Año Nuevo a la audiencia extranjera a través de Radio Internacional de China e Internet, deseándoles a todos ellos que tengan un Año Nuevo feliz. A continuación, las palabras de Shen Haixiong:

Queridos amigos:

El nuevo año de 2021 ha comenzado. También llegará pronto el Año del Buey del calendario lunar chino. El buey fue el primer animal domesticado por el ser humano, y ha hecho excepcionales contribuciones a la civilización agrícola. Los chinos creemos que el buey representa la laboriosidad y la fuerza. ¡Les deseo desde Beijing un nuevo año de suerte y felicidad, y que cuenten con la buena salud de un buey!

El recién pasado 2020 fue un año extraordinario que trajo al mundo bastantes dificultades y obstáculos. El repentino brote de la epidemia de neumonía causada por el nuevo coronavirus sacudió a la sociedad humana. Bajo el mando del presidente chino, Xi Jinping, y tras los arduos esfuerzos conjuntos de toda la nación, China ha materializado importantes logros consecutivos en la prevención y el control de la epidemia, convirtiéndose en la única economía principal mundial que ha conseguido un crecimiento económico positivo.

En la actualidad, la epidemia de COVID-19 todavía está en plena propagación en muchos países del mundo. Expresamos nuestra solidaridad con sus pueblos, ¡y esperamos que todos superen cuanto antes este momento difícil para llevar una vida sana y pacífica!

Como periodistas, informar de los hechos y transmitir la verdad es nuestra responsabilidad. A principios del brote de la COVID-19 en China, más de 2.000 de mis colegas acudieron de inmediato al frente del combate contra la epidemia. Reportajes en directo que ellos realizaron desde las salas de tratamiento de los hospitales, así como el documental Juntos contra la COVID-19 presentado en distintos idiomas, han mostrado al mundo la realidad de la lucha de China contra la epidemia de manera oportuna y objetiva.

Establecimos un programa llamado COVID-19 en primera línea, para el que contamos con la presencia de personal médico de diversos países, e invitamos a especialistas médicos chinos para que compartieran su experiencia práctica en la lucha contra la COVID-19. También hicimos una entrevista exclusiva con expertos como el editor en jefe de The Lancet, Richard Horton, y Peter Forster, primer autor del informe de la Universidad de Cambridge sobre las nuevas variantes del coronavirus. En las entrevistas, ellos aclararon los diferentes rumores sobre la epidemia a partir de los hechos y la ciencia.

A lo largo del pasado 2020, pudimos observar el amor verdadero entre los humanos. El filósofo chino Zhang Zai, que vivió durante la dinastía Song del Norte hace 900 años, afirmó: "Las dificultades y los sufrimientos pueden fortalecer la voluntad de uno mismo y contribuir a su éxito final". Esto, al igual que para las personas, también es cierto para las naciones. Al mismo tiempo que experimentamos sufrimientos, sentimos el amor y el cariño de uno a otro, y entendemos mejor la esencia de la comunidad de destino común para la humanidad. Tras la lucha contra la epidemia, estamos muy conscientes de que ante los desafíos comunes para la humanidad, ¡solo la solidaridad y la cooperación nos ayudarán a triunfar!

La COVID-19 interrumpió nuestra interacción cara a cara, pero acercó más a nuestros corazones. En lo que va del año 2020, intercambié cerca de 300 cartas con responsables de medios de comunicación internacionales, tales como la Compañía Estatal de Televisión y Radioemisora de Toda Rusia, Russian Gazette, BBC, CNN, The Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, la Asociación de Radiodifusión de Japón, la Corporación Italiana de Radio y Televisión, la Unión Europea de Radiodifusión, etc., así como con embajadores extranjeros en China. En las cartas, nos enviamos mutuamente saludos, abogamos por la responsabilidad y profundizamos en el consenso. El Grupo de Medios de China llevó a cabo el diálogo de cooperación en la lucha contra la COVID-19 con más de 100 organismos mediáticos de diversos países de Europa y América Latina a través del foro virtual. Hemos establecido cooperación institucionalizada con varios medios. Por ejemplo, programas coproducidos como Hablando de China-- Generación 2021 y Los mayores tesoros de China han podido brindar un apoyo cultural a la gente en medio de la epidemia.

Justo como la epidemia, la pobreza es también un problema persistente en la sociedad humana. El presidente Xi Jinping apuntó: "Erradicar la pobreza ha sido desde la antigüedad hasta ahora el ideal al que aspiran los seres humanos, y también consiste en un derecho fundamental de todos los pueblos en la búsqueda de una vida feliz". El año pasado, China logró la eliminación de la pobreza absoluta. Tras ocho años de lucha, alrededor de 100 millones de habitantes se libraron de la pobreza. Esto ha sido un milagro creado por China en la historia humana del alivio de la pobreza.

Como cronistas de este hito trascendental, lanzamos al mundo el documental multilingüe coproducido por EE. UU. y China, titulado La lucha de China contra la pobreza, y publicamos una serie de programas especiales como Iniciativa de acción mundial 2020: Alivio de la pobreza. Mediante las historias reales de alivio de la pobreza que ocurrieron en las diferentes aldeas y familias de China, esperamos proporcionar ejemplos y referencias a los países y sus pueblos que están trabajando arduamente para salir de la pobreza.

Al tiempo que cumplimos con nuestras responsabilidades como medio de comunicación, seguimos tratando de construir un nuevo tipo de medio de comunicación internacional de primera clase y explorando el desarrollo de todos los medios en el entorno de Internet. Aplicamos las tecnologías de 5G+4K/8K+AI para llevar a cabo las transmisiones en vivo de importantes actividades de expedición científica, tales como el viaje a la Luna de la sonda espacial china Chang'e-5 para recopilar muestras lunares, y la prueba de 10.000 metros del sumergible tripulado Fendouzhe. Durante la tercera Exposición Internacional de Importaciones de China, organizamos el evento de venta en directo de productos "Comprar los mejores productos sin necesidad de salir de Shanghai", que facilitó la entrada en línea de muchos productos europeos al mercado chino.

Siempre confío en que la verdad es la fuente de vida de los medios de comunicación. Las noticias confiables y la información fidedigna reflejan la responsabilidad y la profesionalidad de un medio. Lamentablemente, con respecto al reportaje sobre China, algunos medios optan por el prejuicio y los rumores en vez de la justicia y la verdad. Se observa que estos errores o incluso retóricas absurdas no dejan de aparecer en las notas relacionadas con la lucha de China contra la epidemia, así como con cuestiones de Hong Kong y Xinjiang. Hemos respondido sobre ellos y revelado la verdad de manera oportuna. Las opiniones pueden variar, pero verdad solo existe una. En el nuevo año, es responsabilidad de los medios de comunicación mundiales difundir cada vez menos rumores a nivel internacional.

En Europa hay un proverbio: "Los justos cuentan con muchos amigos". En el nuevo año, nuestro Grupo de Medios de China continuará cumpliendo su responsabilidad como medio principal internacional, y transmitiendo al mundo la verdad, la justicia y la belleza civilizada, con pie firme en la objetividad y la imparcialidad.

En 2021, el Partido Comunista de China cumple los 100 años de su fundación. Desde los 13 fundadores del Partido hace un siglo hasta los más de 90 millones de miembros en la actualidad, el Partido Comunista de China lidera exitosamente al país en el camino del desarrollo pacífico. ¿Cuál es el código de triunfo del Partido Comunista de China? ¿Por qué los 1.400 millones de chinos apoyan y admiran a este partido centenario? Este será un énfasis que les explicaremos en los reportajes más adelante en el año nuevo. Mantendremos el espíritu profesional de perseguir siempre lo mejor, y les ofreceremos más programas de alta calidad en los que presentamos a China y al mundo de forma integral y objetiva.

El sol del nuevo año se ve luminoso. Que el Año del Buey de China les traiga mucha suerte, ¡y bendiciones para todos!