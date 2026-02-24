Embajador de China defendió el cable: "Obedece totalmente las leyes chilenas y no daña a terceros"

El embajador de China en Chile, Niu Qingbao, salió este martes al paso de la controversia que rodea al proyecto –que se encuentra en evaluación– para construir un cable submarino de fibra óptica entre ambos países.

El viernes, EE.UU. revocó las visas de los miembros del Gobierno de Gabriel Boric implicados en la iniciativa "Chile-China Express", entre los que está el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, porque, según Washington, "socavaron la seguridad regional".

Durante una actividad solidaria en la comuna de Tomé (Región del Biobío), donde realizó una donación a la comunidad, el embajador chino enfatizó la relevancia estratégica de la relación bilateral y la importancia de mejorar la infraestructura digital entre ambas naciones.

Según Qingbao, el proyecto de conectividad es una iniciativa de mutuo beneficio que responde a necesidades técnicas y comerciales legítimas.

Frente a las preocupaciones esgrimidas por EE.UU. respecto a posibles riesgos de seguridad nacional, el diplomático aseguró que la propuesta se ajusta estrictamente al marco jurídico local.

"Cualquier proyecto debe obedecer las leyes de cada país. Proyectos como este cable submarino obedecen totalmente las leyes chilenas", defendió.

Asimismo, Qingbao descartó que la instalación de esta tecnología pueda ser utilizada para fines que afecten a otros actores internacionales o a la estabilidad de la región.

"No hace ningún daño a la tercera parte. Así que no va a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países", sentenció.