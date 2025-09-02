Chile y China refuerzan cooperación en educación

Bajo el paraguas de la Cumbre Mundial de Maestros, los ministros de Educación de Chile y China, Nicolás Cataldo y Huai Jinpeng, firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación educativa.

La ceremonia contó con la presencia del embajador de China en Chile, Niu Qingbao, y marca un hito en los vínculos bilaterales en el ámbito académico.

El ministro chino, Huai Jinpeng, destacó los avances en el intercambio de estudiantes, la enseñanza de idiomas y los proyectos de colaboración entre escuelas. Además, expresó su interés en explorar nuevos modelos de cooperación en educación digital, educación técnica y profesional, e integración entre industria y educación.

El ministro chileno, Nicolás Cataldo, agradeció el apoyo de becas y programas de formación entregados por China en los últimos años. También subrayó la importancia de fortalecer el aprendizaje mutuo en áreas como la educación a distancia y la inteligencia artificial aplicada a la enseñanza.

Según ambas delegaciones, la firma del memorando refleja el compromiso de los gobiernos de Chile y China con la implementación de consensos alcanzados a nivel presidencial.

Este acuerdo educativo busca promover los intercambios culturales, ampliar la cooperación académica y acercar aún más a las comunidades de ambos países.