Con la Conferencia Consultiva, China abre una nueva edición de sus "Dos Sesiones"

Por Fabián Pizarro Arcos, desde Beijing

La sesión inaugural de la cuarta reunión del XIV Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) se celebró este martes en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, con la presencia del presidente Xi Jinping y otros altos dirigentes del Partido y del Estado.

Inicio de las Dos Sesiones

La reunión marca el inicio formal de uno de los momentos políticos más importantes del año en China: las llamadas "Dos Sesiones", el periodo en que se reúnen los principales órganos legislativos y consultivos del país para discutir las prioridades políticas, económicas y sociales.

Durante la ceremonia inaugural, el presidente del XIV Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning, presentó el Informe de trabajo del Comité Permanente de la CCPPCh, documento que resume las principales actividades desarrolladas durante el último año y establece las líneas de acción para el próximo periodo.

El encuentro congregó a miles de asesores políticos provenientes de todo el país, representantes de distintos sectores sociales, organizaciones políticas, grupos étnicos, empresarios, académicos y personalidades de diversos ámbitos de la sociedad china.

El rol consultivo de la CCPPCh

La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino es el principal órgano consultivo del sistema político chino. Aunque no tiene poder legislativo directo, su función es asesorar, deliberar y proponer iniciativas sobre asuntos clave del desarrollo nacional.

Sus miembros -conocidos como asesores políticos- participan en debates sobre políticas públicas, reformas económicas, innovación tecnológica, desarrollo regional, bienestar social y otros temas estratégicos para el país. Las recomendaciones que surgen de estas discusiones suelen influir en las decisiones que posteriormente adopta el gobierno central y la Asamblea Popular Nacional.

Balance del trabajo del último año

En su informe, Wang Huning destacó que durante el último año la CCPPCh fortaleció su papel como plataforma de consulta política y consenso social, promoviendo investigaciones, consultas especializadas y propuestas sobre temas prioritarios para el desarrollo del país.

Entre los ámbitos abordados se incluyeron la modernización industrial, el impulso a la innovación científica y tecnológica, la revitalización rural, la protección ambiental y el desarrollo de alta calidad de la economía china.

El informe también subrayó la importancia de consolidar el proceso de consulta democrática, mecanismo mediante el cual distintos sectores de la sociedad pueden expresar sus opiniones y participar en la formulación de políticas públicas.

Expectativas para el nuevo periodo

Durante la sesión se señaló que la CCPPCh continuará apoyando las prioridades estratégicas del país, incluyendo la promoción de la modernización china, el fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la mejora de las condiciones de vida de la población.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de reforzar el papel de la institución como puente entre el gobierno y la sociedad, canalizando las inquietudes de distintos sectores sociales y contribuyendo a la construcción de consensos.

La sesión inaugural da inicio a varios días de deliberaciones, reuniones y debates entre los asesores políticos, cuyas conclusiones serán posteriormente consideradas en las discusiones de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país.

Un momento clave para la agenda nacional

Las Dos Sesiones atraen cada año una amplia atención tanto dentro como fuera de China, ya que en ellas se discuten las principales metas de desarrollo del país y se delinean las prioridades políticas para el corto y mediano plazo.

En el contexto actual de transformaciones económicas globales y crecientes desafíos geopolíticos, las decisiones y orientaciones que surjan de estas reuniones serán observadas de cerca por la comunidad internacional, que sigue con interés el rumbo que tomará la segunda economía más grande del mundo en los próximos años.

La Asamblea Popular Nacional (APN)

El órgano legislativo nacional de China celebrará su sesión anual del 5 al 12 de marzo en Beijing, según se informó este miércoles Lou Qinjian, portavoz en rueda prensa.

La cuarta sesión de la XIV APN comenzará el jueves por la mañana y concluirá en la tarde del 12 de marzo, indicó Lou.

Se han completado todos los preparativos para la sesión, que cuenta con 11 temas en su agenda, añadió.