Senado enterró opción de que la Sala Cuna se apruebe antes del cambio de mando

El Senado enterró definitivamente la posibilidad de que el proyecto de Sala Cuna Universal sea despachado esta semana, desechando así el llamado que hizo el Presidente Gabriel Boric a agilizar su discusión.

El lunes, el Mandatario clamó al Congreso públicamente a apurar la tramitación, pero esta jornada la Comisión de Educación de la Cámara Alta -presidida por el senador UDI Gustavo Sanhueza- acordó abrir un plazo para que todos los parlamentarios ingresen sus propias enmiendas al proyecto.

El acuerdo imposibilitó al Gobierno de exponer sus propuestas de indicaciones y causó que los ministros de Educación, Nicolás Cataldo; del Trabajo, Giorgio Boccardo; y de la Segpres, Macarena Lobos, se retiraran de la Sala del Senado visiblemente contrariados.

"Nuestra perspectiva y expectativa era poder despacharlo (el proyecto), dado que había un acuerdo transversal bastante maduro respecto de los contenidos de las indicaciones", dijo Lobos.

La autoridad afirmó que dicho entendimiento se había alcanzado "con distintos senadores y senadoras y con técnicos designados por los propios senadores".

Por su parte, la senadora DC Yasna Provoste acusó: "Nunca a nosotros como centroizquierda -porque se lo pregunté al senador (socialista) Fidel Espinoza- se nos convocó a una reunión; es decir, el Gobierno optó por un camino, hacer un acuerdo con las fuerzas opositoras".

Sanhueza, en tanto, añadió que darán la posibilidad "de que también puedan hacer indicaciones (a la iniciativa) los senadores que ingresen el 11 de marzo".

La Comisión pedirá a la Sala abrir el plazo de indicaciones hasta el 30 de marzo y, si se aprueba, recién en abril será retomada la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal, bajo la Administración Kast.