Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.0°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Senado enterró opción de que la Sala Cuna se apruebe antes del cambio de mando

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Haciendo caso omiso de la solicitud de Gabriel Boric, la Comisión de Educación -que preside la UDI- abrió un nuevo plazo para que hasta futuros parlamentarios ingresen indicaciones.

Los ministros Cataldo, Boccardo y Lobos reaccionaron visiblemente contrariados, pero en la centroizquierda también hay críticas a la estrategia del Gobierno.

Senado enterró opción de que la Sala Cuna se apruebe antes del cambio de mando
 ATON

La Comisión pedirá a la Sala abrir plazo de indicaciones hasta el 30 de marzo, de modo que la tramitación del emblemático proyecto podría continuar incluso en abril, con la Administración Kast instalada plenamente en el poder.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Senado enterró definitivamente la posibilidad de que el proyecto de Sala Cuna Universal sea despachado esta semana, desechando así el llamado que hizo el Presidente Gabriel Boric a agilizar su discusión.

El lunes, el Mandatario clamó al Congreso públicamente a apurar la tramitación, pero esta jornada la Comisión de Educación de la Cámara Alta -presidida por el senador UDI Gustavo Sanhueza- acordó abrir un plazo para que todos los parlamentarios ingresen sus propias enmiendas al proyecto.

El acuerdo imposibilitó al Gobierno de exponer sus propuestas de indicaciones y causó que los ministros de Educación, Nicolás Cataldo; del Trabajo, Giorgio Boccardo; y de la Segpres, Macarena Lobos, se retiraran de la Sala del Senado visiblemente contrariados.

"Nuestra perspectiva y expectativa era poder despacharlo (el proyecto), dado que había un acuerdo transversal bastante maduro respecto de los contenidos de las indicaciones", dijo Lobos.

La autoridad afirmó que dicho entendimiento se había alcanzado "con distintos senadores y senadoras y con técnicos designados por los propios senadores".

Por su parte, la senadora DC Yasna Provoste acusó: "Nunca a nosotros como centroizquierda -porque se lo pregunté al senador (socialista) Fidel Espinoza- se nos convocó a una reunión; es decir, el Gobierno optó por un camino, hacer un acuerdo con las fuerzas opositoras".

Sanhueza, en tanto, añadió que darán la posibilidad "de que también puedan hacer indicaciones (a la iniciativa) los senadores que ingresen el 11 de marzo". 

La Comisión pedirá a la Sala abrir el plazo de indicaciones hasta el 30 de marzo y, si se aprueba, recién en abril será retomada la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal, bajo la Administración Kast.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada