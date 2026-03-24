Cumbre China Digital reunirá avances en IA, datos y transformación tecnológica

China realizará la IX Cumbre de China Digital el 29 y 30 de abril en Fuzhou, en la provincia de Fujian, un evento que busca exhibir avances en inteligencia artificial, desarrollo tecnológico y uso de datos, en el marco de su estrategia nacional de digitalización.

La instancia reunirá a organismos públicos, empresas tecnológicas y universidades, en un contexto marcado por el rápido crecimiento de la IA en el país, con aplicaciones que ya impactan sectores productivos y servicios clave.

IA en China: crecimiento acelerado y nuevos usos

Uno de los datos que marcarán la cumbre es el fuerte avance de la inteligencia artificial en China.

Según autoridades, el uso diario de "tokens" superó los 140 billones en marzo, lo que representa un aumento de más de 1.000 veces en comparación con comienzos de 2024.

Este crecimiento refleja un cambio relevante: la IA ya no solo se utiliza para generar texto o mantener conversaciones, sino que avanza hacia sistemas capaces de tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma.

Este salto posiciona a la inteligencia artificial como uno de los ejes del desarrollo tecnológico en China y un factor clave para su competitividad global.

Empresas y universidades mostrarán nuevas tecnologías

La cumbre contará con la participación de cerca de 400 empresas, incluidas firmas como Alibaba y compañías del sector energético, que presentarán soluciones vinculadas a transformación digital e integración de datos.

Además, universidades como Tsinghua y la Universidad de Pekín darán a conocer nuevos desarrollos tecnológicos, junto a centros de investigación especializados en datos e inteligencia artificial.

En total, se lanzarán más de 20 resultados tecnológicos y se exhibirán casi 100 casos de uso en áreas como:

Agricultura

Industria manufacturera

Salud

Cultura y turismo

Más del 65% de estas aplicaciones se presentarán por primera vez.

El foco de la estrategia China Digital

La cumbre también será escenario para la publicación de informes clave, como el Informe sobre el Desarrollo de China Digital (2025) y nuevos índices sobre el avance del ecosistema digital.

Además, se presentarán más de 30 políticas y estándares vinculados al uso de datos, lo que refuerza el rol del Estado en la planificación de la economía digital.

Entre las novedades, el evento incorporará un "centro de emparejamiento de la industria", diseñado para conectar innovaciones tecnológicas con necesidades concretas del mercado.