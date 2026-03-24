Fernando Gago dejó afuera de la citación a Marcelo Díaz para el duelo ante La Calera en Copa de la Liga

El técnico Fernando Gago comenzó a marcar su sello en Universidad de Chile de cara a a lo que será su estreno en la banca de los azules, ya que tomó decisiones llamativas en la citación de jugadores para el duelo ante Unión La Calera por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

El técnico trasandino decidió dejar fuera de la citación a Marcelo Díaz, referente azul y uno de los capitanes del plantel. Según informamos en Cooperativa Deportes, el volante retomó con un dolor en su rodilla, la cual se operó a fines de 2025.

Además, tampoco estará en el encuentro al portero Ignacio Sáez, quien fue titular en el primer cotejo frente a Deportes La Serena. Su inclusión en ese partido generó controversia, ya que el interino John Valladares tenía previsto alinear a Cristopher Toselli, pero finalmente, tras un acuerdo entre Sáez y la dirigencia, se optó por el joven guardameta.

La formación del conjunto estudiantil se sabrá dos horas antes del partido, esto por norma del entrenador argentino.

El cuadro laico se medirá ante los cementeros este martes 24 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Nacional y podrás seguir todos los detalles del encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.