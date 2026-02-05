El auge de la cultura china en Chile y las novedades para 2026

La cultura china ha encontrado un hogar fértil en el verano chileno. Desde los espectáculos de marionetas en el Festival Santiago a Mil hasta las celebraciones masivas en el Parque O'Higgins, el interés local por las tradiciones del "Gigante Asiático" no deja de crecer.

Así lo confirmó Verónica Xu, agregada cultural de la Embajada de China, quien valoró positivamente la integración de estas fiestas en la oferta programática nacional.

Títeres con 2.000 años de historia

Uno de los hitos recientes fue la presentación de la compañía de títeres de Rugao en el Festival Santiago a Mil con la obra "El encanto de la marioneta oriental".

Esta técnica, declarada patrimonio cultural inmaterial, maravilló al público local. Xu explicó a Efecto China que "el arte de marionetas de Rugao tiene más de 2.000 años de historia. La compañía presentó 11 relatos inspirados en leyendas tradicionales como el Rey Mono, combinando títeres de varilla, hilo y música folclórica, lo que lo hace universal y accesible para todo el público".

La masividad de los eventos en el Parque O'Higgins y el Museo Artequin refleja, según la agregada, "un profundo cariño que siente el pueblo chileno por China".

La diplomática destacó que el reconocimiento de la Unesco en 2024 al Año Nuevo Chino como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ha elevado el estándar de estas actividades, permitiendo un enfoque más educativo.

"No se limitan a espectáculos pasivos, sino que incluyen talleres donde el público puede experimentar directamente la cocina, la artesanía y la ceremonia del té", subrayó.

Proyecciones para 2026

De cara al próximo año, el calendario cultural promete ser intenso. Xu adelantó que se celebrarán eventos clave como el Festival de Medio Otoño y el Día del Patrimonio dedicado al té. Pero la noticia más relevante para los viajeros es la facilitación de ingresos al país asiático:

"Extendemos una sincera invitación al pueblo chileno para que aproveche la política unilateral de exención de visado de China, así como una serie de políticas de facilidades de pago y transporte para visitar el país".

Además, se confirmó que importantes grupos artísticos chilenos viajarán a China durante 2026, consolidando un puente cultural de ida y vuelta.