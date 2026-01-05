La etnia Dai: herederos del agua y la tradición en el sur de China

Por Fabián Pizarro Arcos, Periodista y Director proyecto Efecto China

La etnia Dai constituye uno de los pueblos más representativos del extremo sur del país. Con una población superior a 1,3 millones de personas, los Dai se concentran principalmente en la Prefectura Autónoma Dai de Xishuangbanna, en la provincia de Yunnan, así como en áreas de Dehong y zonas fronterizas con Myanmar, Laos y Tailandia. Su identidad cultural está profundamente marcada por el clima tropical, los grandes ríos y una historia compartida con los pueblos del sudeste asiático.

La vida tradicional Dai se ha desarrollado en torno al agua. Los ríos Mekong (Lancang), Nujiang y sus afluentes han sido el eje de la agricultura, el comercio y la organización social. El cultivo del arroz, especialmente en zonas inundables, constituye la base de su economía ancestral. Las aldeas Dai suelen ubicarse en valles fértiles y se caracterizan por casas elevadas sobre pilotes de madera, una adaptación al clima húmedo y a las crecidas estacionales, que además facilita la ventilación y la convivencia comunitaria.

Uno de los rasgos más distintivos de la etnia Dai es su religión. A diferencia de muchas otras minorías chinas, los Dai practican mayoritariamente el budismo theravada, una tradición religiosa compartida con Tailandia, Laos y Myanmar. Los templos, o pagodas, ocupan un lugar central en la vida social y espiritual, funcionando como espacios de culto, educación y cohesión comunitaria. Las celebraciones religiosas estructuran el calendario anual y refuerzan valores como la armonía, la generosidad y el respeto.

Culturalmente, los Dai destacan por su riqueza artística. La música, la danza y la literatura oral desempeñan un papel esencial en la transmisión de la identidad. Sus danzas, de movimientos suaves y elegantes, suelen representar elementos de la naturaleza como el agua, las flores o los animales. La vestimenta tradicional, confeccionada con telas ligeras y colores vivos, refleja la estética tropical y el gusto por la sencillez armoniosa.

El Festival del Agua, también conocido como el Año Nuevo Dai, es la celebración más emblemática de este pueblo. Durante varios días, las comunidades se reúnen para realizar rituales budistas, lanzar agua como símbolo de purificación y buena fortuna, y celebrar con música y danzas colectivas. Este festival se ha convertido además en un importante atractivo turístico de Xishuangbanna, proyectando la cultura Dai más allá de sus fronteras regionales.

En las últimas décadas, la modernización y el turismo han transformado la vida Dai. Si bien han generado desarrollo económico, también plantean desafíos para la preservación cultural y ambiental. Frente a ello, iniciativas locales buscan proteger las lenguas, los templos y las tradiciones, asegurando que la etnia Dai continúe siendo una expresión viva de la diversidad cultural del sur de China.

Dai (傣族, Dǎizú)