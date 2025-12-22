CGE entrega recomendaciones de seguridad para evitar accidentes durante fiestas de fin de año

CGE, compañía de distribución eléctrica que atiende a más de 3,2 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, entregó una serie de recomendaciones de seguridad para las fiestas de fin de año, con el objetivo de evitar conductas de riesgo y accidentes eléctricos durante estas celebraciones.

Entre los consejos se incluye utilizar solo luces decorativas, adornos navideños y alargadores que cuenten con certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC); apagar todas las luces del hogar al salir; evitar sobrecargar los sistemas eléctricos; y no lanzar cotillón o challa metálica ni utilizar globos metálicos cerca de las líneas eléctricas durante las celebraciones de Año Nuevo.

Asimismo, se recomienda evitar el uso de lámparas o globos de papel con fuentes de fuego, ya que una manipulación descuidada puede provocar incendios.

El gerente de Comunicaciones e Integración Cultural de CGE, Cristian Briceño, destacó la importancia del llamado al autocuidado y a prevenir conductas de riesgo que puedan derivar en accidentes asociados a instalaciones eléctricas.

"Queremos invitar a nuestros clientes a celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo cuidando a quienes más queremos, nuestra familia, evitando las sobrecargas de enchufes y el uso de alargadores y luces de Navidad que no cuenten con la certificación de la SEC. Durante la celebración del Año Nuevo, no usar challa o globos metálicos bajo las líneas, ya que esto puede generar un accidente grave e interrupciones de suministro", sostuvo Briceño.

El ejecutivo también se refirió a otras medidas de autocuidado, como la conducción responsable, para prevenir accidentes de tránsito que afecten a las personas y a la infraestructura eléctrica.

"Los choques a postes siguen siendo una de las principales causas de interrupciones de suministro que ha estado presente durante todo este año, en que ya acumulamos más de 3.000 accidentes. Para CGE lo más importante es la seguridad de las personas y por ello, reiteramos este llamado para evitar este tipo de accidentes que, además, afectan la continuidad de suministro eléctrico generando un gran impacto en las comunidades", señaló.

Consejos

No sobrecargar enchufes, triples ni alargadores, y revisar que se encuentren en buen estado.

Utilizar siempre alargadores, luces y adornos navideños que cuenten con certificación SEC.

Decorar árboles y jardines solo con artefactos certificados para uso exterior.

Mantener las luces decorativas en buen estado y apagarlas antes de salir del domicilio o al ir a dormir.

No usar challa ni globos metálicos cerca de la red eléctrica, ya que pueden provocar interrupciones del suministro.

No utilizar postes ni cables eléctricos para colgar adornos navideños, ya que representan un riesgo de accidente.

Mantener guirnaldas y cables eléctricos fuera del alcance de niños y niñas.

No cubrir enchufes, alargadores ni aparatos eléctricos con alfombras u otros elementos que aumenten el riesgo de sobrecalentamiento.

Mantener una conducción responsable para evitar accidentes que afecten a personas y a la red eléctrica.

En caso de interrupción del suministro, revisar el interruptor automático para descartar un corte interno. Si el problema persiste, llamar al Fono Cliente CGE 800 800 767, reportar a través de la aplicación móvil de CGE o dar aviso en la cuenta de X @CGE_Clientes.

