CGE informa estatus de suministro por sistema frontal que afecta desde Atacama a La Araucanía

CGE, compañía de distribución eléctrica, entregó un balance respecto a la cantidad de clientes con afectación en el suministro eléctrico, debido al temporal de viento y lluvia que afecta a una amplia parte del país, desde las regiones de Atacama hasta La Araucanía.

A las 14:30 horas de hoy se mantenían sin suministro eléctrico un total de 100.576 clientes de CGE a lo largo de las zonas afectadas por el suministro. Esto representa una recuperación de más del 90% de los clientes afectados hasta esta hora, por interrupciones de suministro producto del sistema frontal (1.143.674).

La mayor cantidad de clientes afectados en este momento se concentran en la región de La Araucanía con 24.019 clientes sin energía; Coquimbo con 24.882 clientes; Biobío con 12.409 clientes; Maule con 7.103 y la Región Metropolitana con 16.874.

Para esta contingencia, y en prevención al impacto del sistema frontal, CGE desplegó más de 1.600 brigadas, con cerca de 5.000 personas en terreno, a lo largo de las regiones y comunas afectadas, a fin de recuperar el servicio eléctrico con la mayor celeridad posible y en la medida que las condiciones climáticas han permitido realizar los trabajos.

Los equipos técnicos han trabajado en turnos de forma ininterrumpida, las 24 horas, desde el pasado martes 13 de julio para atender las interrupciones de suministro y continuarán de esta forma mientras dure el sistema frontal y la reconstrucción de la infraestructura dañada.

CGE también ha puesto especial énfasis en el cuidado de los pacientes electrodependientes a lo largo de toda su zona de concesión. La Compañía contactó de forma preventiva a los 5.813 pacientes electrodependientes en sus registros para monitorear su situación y entregar una carga de combustible de forma preventiva. Este monitoreo se ha mantenido durante toda la contingencia.

CGE recuerda a sus clientes que, por seguridad, no deben acercarse a cables que estén en el suelo, porque podrían estar energizados.

Consejo

CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a tomar algunas medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados.

En caso de emergencia, puedes comunicarte con la empresa a través del número de atención gratuito 800 800 767; la cuenta de X @CGE_Clientes, la página web http://www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1click y el número de WhatsApp +569 895 68 479.

Este es un contenido presentado por CGE.