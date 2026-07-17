General Araya a hombre que baleó a carabineros en Lo Espejo: "Es mejor que se entregue"

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, emplazó al delincuente que, durante la mañana, baleó a dos funcionarios que intentaron fiscalizarlo en la población José María Caro de Lo Espejo y le pidió que "se entregue".

Tras visitar a los heridos en el Hospital de Carabineros, el jefe de la policía uniformada confirmó que, aunque las lesiones son de gravedad, ambos se encuentran fuera de riesgo vital.

El general Araya identificó al principal sospechoso como Benjamín Aedo González, conocido bajo el alias de "El Panda", a quien envió un mensaje directo: "Si este delincuente está escuchando, mejor que se entregue. Estamos enviando a todo nuestro personal para ubicarlo y detenerlo, porque él tiene que estar en la cárcel, pero está la posibilidad de que se entregue", afirmó.

"He dispuesto un trabajo completo con un equipo multidisciplinario, con la totalidad de nuestro equipo especializado, con el apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), para que den con el paradero de este criminal. Estamos trabajando con el Ministerio Público. No se va a reír y no vamos a permitir que ande en las calles de esta manera", enfatizó.

Finalmente, el alto mando institucional hizo un llamado a que "si tienen información, sean solidarios y la entreguen para ubicar a este delincuente, que es el mismo que hace daño y el mismo que atemoriza en todas las poblaciones a nuestra gente".