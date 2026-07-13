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Tras extorsión, sicarios balearon bus de popular grupo tropical peruano

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El grupo peruano de música tropical Las Estrellas de la Cumbia es víctima hace meses de mensajes extorsivos, a través de los cuales una banda criminal les exigía el pago de cerca de 30.000 dólares "a cambio de protección".

Pero la situación escaló y los delincuentes -una banda denominada "Los Mexicanos"- atacaron el bus de la popular banda en plena Panamericana, en el distrito limeño de Los Olivos: dispararon cerca de 12 tiros, hirieron a un músico y dos conductores, y luego publicaron en redes sociales un video del baleo.

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