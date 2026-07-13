"Me siguió hasta casa": El recuerdo que llevó Haaland a Noruega tras su paso por el Mundial

Posterior a su eliminación en cuartos del Mundial 2026, la delegación de Noruega arribó este lunes a tierras escandinavas guiados por el mediático delantero Erling Haaland, quien fue captado en el aeropuerto con un particular recuerdo de su estancia en Norteamérica.

La nueva excentricidad del futbolista de Manchester City fue la presencia de un mapache disecado, objeto decorativo tradicional de la zona sur de Estados Unidos y que el "Androide" compartió en redes sociales con la frase: "Me siguió hasta casa".

La situación generó diversas reacciones, pero Haaland no se quedó solo en eso y utilizó sus historias de Instagram para que sus seguidores decidieran el nombre del animal que sostiene una botella.

El paso del ariete noruego por el Mundial no solo fue decisivo en goles, anotando 7 tantos en 5 partidos disputados, si no que también creció en redes sociales al pasar de 40 millones de seguidores a más de 60 millones en Instagram.