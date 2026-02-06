CGE y Senapred firman acuerdo de colaboración para acelerar la reconstrucción de viviendas afectadas por incendios forestales

CGE, Compañía de distribución eléctrica, y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), firmaron un acuerdo de colaboración que permitirá acelerar la reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios forestales que impactaron a las regiones de Ñuble y Biobío desde mediados de enero y que dejaron miles de damnificados.

El acuerdo, firmado por la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, y por el Deputy CTO de CGE, Matías Hepp, contempla la construcción de obras de infraestructura eléctrica necesarias para la distribución de electricidad y la conexión de viviendas de emergencia en las zonas y comunas afectadas por los incendios forestales en las mencionadas regiones.

El número de viviendas de emergencia que se conectarán al sistema alcanza a cerca de 2.000, con un plazo de ejecución total hasta septiembre de este año.

Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred, señaló que "la relación que tenemos con CGE viene desde hace bastante tiempo. Hemos establecido una coordinación permanente que nos permite, por ejemplo, dos veces al año reunirnos para preparar el invierno y el verano y en situaciones de emergencia. Esto nos ha permitido tener un contrato en el ámbito de su acción, que es el suministro eléctrico, de manera de avanzar en la recuperación de las zonas afectadas. Con este convenio estamos abordando el enorme desafío que es poder recuperar las zonas afectadas por los incendios".

A la fecha, CGE ha construido más de 1.000 empalmes de emergencia en zonas como Lirquén, comuna de Penco; Punta de Parra, en Tomé y Lo Tato, en Concepción.

Matías Hepp, Deputy CTO de CGE, indicó que "estamos muy contentos de haber firmado este convenio. La compañía ya ha comenzado a trabajar para que todas las viviendas dañadas puedan tener un empalme de faena, pero adicionalmente es necesario poder conectar los empalmes a las viviendas de emergencia que se van a ir instalando".

Consejo

"CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a tomar algunas medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados. En caso de emergencia, se solicita comunicarse con la empresa a través del número de atención gratuito 800 800 767; la cuenta de X, @CGE_Clientes; la página web www.cge.cl; la aplicación móvil CGE 1click y el número de Whatsapp +569 895 68 479".

Este es un contenido presentado por GCE Energía.