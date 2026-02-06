ANFP "golpea la mesa" ante demanda de Unión Española: Pide suspender el juicio e involucrar a Colo Colo y la U

La batalla judicial entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y Unión Española sumó un nuevo y explosivo capítulo luego de que el ente rector respondiera con dureza a la demanda del cuadro de Independencia por su descenso a Primera B, solicitando formalmente la suspensión del procedimiento antes de entrar a discutir el fondo del caso.

De acuerdo a lo revelado por el sitio La Hora de King Kong, la ANFP ingresó un escrito ante el 18° Juzgado Civil de Santiago para promover un incidente de previo y especial pronunciamiento. ¿El argumento? La Asociación sostiene que la acción de Unión -que busca anular su descenso impugnando las bases del torneo- no puede resolverse a puertas cerradas, ya que compromete los derechos deportivos y económicos de todas las instituciones del fútbol chileno.

En su presentación, la ANFP destaca un punto clave: la "identidad sustancial" con Deportes Iquique. Según el organismo, ambos clubes descendieron bajo la misma norma e incluso reclamaron juntos en diciembre de 2025. Por ello, consideran "inadmisible" que solo uno litigue y exigen que los "Dragones Celestes" sean emplazados obligatoriamente para definir si se suman o no a la demanda.

Pero los abogados de Quilín fueron más allá y en el documento lanzaron una advertencia que pone en alerta a otros equipos. Según la ANFP, si el tribunal le da la razón a Unión Española, otros clubes deberían bajar de categoría "por secretaría" para mantener el cupo de 16 equipos en Primera. En ese escenario, identifican a Deportes La Serena y Deportes Limache como "legítimos contradictores" que deben ser parte del juicio.

La ANFP mete a Colo Colo y a la U

El argumento más potente de la ANFP apunta al impacto financiero del sistema al advertir que una eventual restitución de los hispanos a la división de honor -o una ampliación de la liga- provocará una alteración del modelo de negocios del fútbol chileno.

Dado que los ingresos por televisión y contratos comerciales se reparten entre los clubes de Primera y Primera B, la incorporación de más equipos por vía judicial diluiría automáticamente los recursos, generando un perjuicio "cierto y cuantificable" para todos.

Por esta razón, la ANFP solicitó citar como terceros interesados no solo a Iquique, La Serena y Limache, sino a todos los clubes profesionales, incluyendo a Colo Colo y Universidad de Chile, argumentando que cualquier fallo afectará directamente sus arcas.

Finalmente, el ente rector solicitó la suspensión inmediata del juicio hasta que todos los clubes sean notificados, advirtiendo que avanzar sin este paso podría viciar todo el proceso por vulnerar el debido proceso.

En el documento se pide que el mismo sea despachado a los tribunales de letras de las comunas donde están inscritos los equipos de Primera y Primera B.