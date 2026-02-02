Síguenos:
Síguenos
Tópicos: Mundo | Francia

Joven llegó al hospital con un proyectil de la I Guerra Mundial en el recto

Publicado:
Periodista Digital: EFE

El insólito hecho ocurrió en la ciudad de Toulouse, en Francia, y requirió colaboración de expertos contra explosivos que obligaron a evacuar y fijaron un perímetro de seguridad.

El protagonista de la historia arriesga ahora hasta cinco años de cárcel.

Joven llegó al hospital con un proyectil de la I Guerra Mundial en el recto
 @premarmanche (X; referencial)

El afectado, de 24 años, se quejaba de dolores de espalda. El explosivo que llevaba en las entrañas -de origen alemán- medía 16 centímetros de largo y cuatro de diámetro.
El equipo médico de un hospital del sur de Francia extrajo del recto de un hombre de 24 años un obús que data de la I Guerra Mundial (1914-1918), informó la prensa regional francesa.

El joven se presentó hace un par de días en las urgencias del hospital de Rangueil, en Toulouse (sur de Francia), quejándose de dolores en la espalda.

Un equipo médico lo intervino de urgencia y descubrió el explosivo alojado en el recto del hombre por circunstancias aún por esclarecer.

Según el medio público Franceinfo Occitanie, el proyectil, de calibre 37 milímetros y de fabricación alemana, medía unos 16 centímetros de largo y cuatro de diámetro.

Ante el insólito y peligroso hallazgo, el hospital recurrió a un equipo de artificieros y de bomberos, que impusieron un perímetro de seguridad. El artefacto fue entonces neutralizado.

Una vez que se aclaren las circunstancias de este episodio, el joven podría ser denunciado ante la Justicia por posesión de municiones de categoría A, susceptible de una pena de prisión máxima de cinco años y de una multa de hasta 75.000 euros (poco más de 77.200 mil pesos chilenos).

No se trata de la primera vez que en Francia un paciente se presenta en el hospital con un obús en el recto.

En diciembre de 2022, un octogenario fue operado en un hospital en Tolón (sur de Francia) al presentar este artefacto en la vía anal. El centro médico tuvo que ser evacuado por precaución.

