Ley Jacinta: 38 enfermedades pueden llevar a negación o reducción de vigencia de licencias de conducir

En el marco de la entrada en vigencia de la Ley Jacinta, son 38 las enfermedades que pueden llevar a la negación o a la reducción de la vigencia de las licencias de conducir, luego del endurecimiento de los requerimientos para optar a este documento.

Los conductores deberán presentar una declaración jurada acreditando que no presentan ninguna de estas patologías, la que puede ser usada en su contra en caso de haber mentido.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, detalló que "estamos trabajando en dos ámbitos, el primero es que se va a exigir una declaración jurada de que la persona no tiene ninguna enfermedad inhabilitante para poder conducir, y en caso de que se demuestre que esa persona ha mentido en esa declaración jurada, por ejemplo a la hora de un siniestro vial, a esa persona se le va a caducar la licencia para siempre y al mismo tiempo va a tener una multa asociada a la infracción que es considerada gravísima, de entre 100 y 200 mil pesos".

"Lo segundo en lo cual estamos trabajando es mejorar las exigencias de ese examen psicotécnico y psíquico que se hace en la Dirección de Tránsito en cada uno de los municipios, de modo de poder tener un marco regulatorio que sea aún más exigente", añadió.

Desde la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, manifestó que "la ficha médica de la licencia de conducir no es un mero trámite, es el filtro que resguarda la seguridad vial, que permite acreditar si una persona está en condiciones físicas y psíquicas para poder conducir, y además dejar respaldo clínico de esta evaluación".

"Aunque la licencia no profesional se renueva cada seis años, el informe médico puede reducir su vigencia e incluso impedir su otorgamiento cuando existen patologías que implican riesgo para la persona que está conduciendo. Son criterios técnicos, no decisiones antojadizas, lo que está en juego es precisamente la seguridad de todos y todas", agregó.

El doctor Carlos Becerra, tesorero del Colegio Médico, precisó que "claramente hay enfermedades como estas 38 que pudieran generar algún tipo de merma en las habilidades o en las competencias para una conducción segura. No obstante, hay muchas de estas enfermedades que son crónicas, entonces más bien nos parece que se debe incorporar el hecho de que esas enfermedades estén descompensadas para generar estas limitantes, toda vez que muchas de estas enfermedades, estando compensadas evitan tener esa disminución en las habilidades".

"Hay que también indicar que esos periodos para reevaluar tienen que ver justamente con recuperar el estado de salud", recordó.

En el caso de que se rechace la licencia de una persona por estas enfermedades, el afectado puede apelar, realizándose un examen en el Servicio Médico Legal (SML), el que no tiene costo alguno.