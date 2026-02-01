Síguenos:
Magazine | Música | Grammy

Chappell Roan sorprendió con vestido que colgó de sus pezones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La artista está nominada por "The Subway".

Chappell Roan sorprendió con vestido que colgó de sus pezones
La cantante estadounidense Chappell Roan generó atención en la alfombra roja de los Premios Grammy al posar con un vestido que colgaba de sus pezones.

La vestimenta usada por la nominada por su trabajo "The Subway" sorprendió en la antesala de la premiación y llevó incluso a cubrirse mientras concedía entrevistas a cadenas de televisión.

Por ejemplo, al hablar con el canal E!, usó una capa para aparecer en pantalla.

