Cómo preparar tu casa para el invierno y no pasar frío sin gastar de más

El frío no avisa. De un día para otro empiezas a sentir la casa helada, el piso congelado y el clásico problema de siempre: calientas un rato, pero el calor se va en minutos. Ahí es cuando aparecen las compras apuradas, las malas decisiones y cuentas que después pasan la cuenta.

Por eso anticiparse hace toda la diferencia. No se trata solo de comprar un calefactor, sino de entender cómo mantener el calor dentro de la casa y usar bien lo que tienes. Y en ese escenario, fechas como el Black Friday se transforman en una buena oportunidad para elegir mejor, con tiempo y sin presión.

Partir por lo básico: elegir bien la calefacción

Antes de ver precios o modelos, lo primero es entender qué necesitas. No todos los espacios se calientan igual, y elegir mal acá es donde se pierde plata.

Las estufas a gas siguen siendo una de las opciones más usadas porque calientan rápido y funcionan bien en espacios grandes. Si tienes un living amplio o una casa con varios ambientes, es una alternativa que responde.

Los calefactores eléctricos, en cambio, son más prácticos para piezas o espacios chicos. Son fáciles de mover, no requieren instalación compleja y permiten controlar mejor la temperatura. Eso sí, si los dejas prendidos todo el día, se nota en la cuenta.

Otra opción que cada vez se ve más es el aire acondicionado con bomba de calor. Sirve todo el año, enfría en verano y calienta en invierno, y si se usa bien, puede ser más eficiente que otros sistemas.

La clave es simple: no se trata del más potente, sino del que mejor se adapta a tu casa y a cómo la usas.

Si el calor se escapa, no hay calefacción que aguante

Este es el punto donde más gente falla. Puedes tener una buena estufa, pero si el calor se pierde por todos lados, no hay mucho que hacer.

Las filtraciones en ventanas y puertas son el clásico problema. Ese aire frío que entra sin que te des cuenta enfría todo el ambiente en minutos. Sellar esos espacios con burletes o soluciones simples ya genera un cambio importante.

Las cortinas gruesas también ayudan más de lo que parece. En la noche funcionan como una barrera que mantiene el calor adentro. Lo mismo con las alfombras, sobre todo si tienes pisos fríos que bajan la temperatura del ambiente.

Son detalles simples, pero juntos hacen que el calor dure mucho más.

Cómo usar bien la calefacción y no perder eficiencia

No basta con prender la estufa y listo. La forma en que usas la calefacción influye directamente en cuánto rinde.

Si el calefactor está mal ubicado, el calor se queda en un solo punto y no se reparte. Lo ideal es ponerlo en un lugar donde el aire pueda circular libremente, no escondido detrás de muebles ni en esquinas cerradas.

También ayuda enfocarse en los espacios donde realmente estás. No tiene mucho sentido calentar toda la casa si solo estás usando el living o una pieza. Cerrar puertas permite concentrar el calor y aprovechar mejor la energía.

Al final, pequeños ajustes cambian completamente el resultado.

Hábitos simples que ayudan más de lo que crees

Más allá de los equipos, hay cosas que puedes hacer todos los días y que tienen impacto real.

Aprovechar el sol es una de las más efectivas. Durante el día, abrir cortinas deja entrar calor natural. Cuando baja la temperatura, cerrarlas ayuda a mantenerlo.

Ventilar también es importante, pero hacerlo en el momento correcto. Abrir ventanas cuando el día está más templado permite renovar el aire sin enfriar toda la casa.

Y otro punto clave es no abusar de la calefacción. Usarla en momentos específicos, como en la mañana o en la noche, suele ser suficiente si el resto del sistema funciona bien.

Comprar con cabeza fría pensando en todo el invierno

Cuando aparecen fechas como el Black Friday, la tentación es comprar rápido y aprovechar ofertas. Pero lo que realmente conviene es usar ese momento para elegir mejor.

Pensar en eficiencia, en el tamaño del espacio y en cómo vas a usar el equipo hace más diferencia que cualquier descuento.

Además, no todo pasa por la calefacción. A veces invertir en mejorar la aislación o en pequeños cambios dentro de la casa tiene un impacto incluso mayor.

Al final, pasar el invierno bien no depende de una sola compra. Es una suma de decisiones. Cuando todo se combina, la casa se siente distinta: más cálida, más cómoda y mucho más llevadera en los días de frío.

Este es un contenido presentado por Paris.