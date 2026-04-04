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Tópicos: Mundo | Irán | Relaciones Exteriores

Irán amenaza a EE.UU. con "ataques devastadores" si asalta sus infraestructuras

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La máxima unidad de mando operativo de Teherán afirmó que perpetrará agresiones "continuas" contra los Ejércitos estadounidense e israelí.

Además, el comandante Ali Abdollahi opinó que las últimas amenazas de Donald Trump son "un gesto desesperado" tras "repetidas derrotas".

Irán amenaza a EE.UU. con
 EFE (archivo)

"No dudaremos ni un instante a la hora de defender los derechos de nuestra nación y salvaguardar nuestros activos nacionales", advirtió Teherán.

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El comandante Ali Abdollahi, jefe de la máxima unidad de mando operativo de Irán, advirtió este sábado que su país lanzará "ataques devastadores y continuados" contra Estados Unidos en caso de cualquier atentado contra sus infraestructuras.

Abdollahi, que coordina las operaciones entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), señaló que si se concreta una agresión "todas las infraestructuras utilizadas por el ejército estadounidense, así como las del régimen sionista (Israel), serán sometidas, sin limitación alguna, a ataques devastadores y continuos".

El comandante criticó al presidente de EE.UU, Donald Trump, a quien calificó de "agresivo y belicista", y afirmó que sus amenazas responden a "un gesto desesperado" tras "repetidas derrotas".

Las declaraciones iraníes se dieron luego de que Trump publicara en su red Truth Social: "¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!".

Abdollahi subrayó la determinación de Irán y aseguró que "no dudaremos ni un instante a la hora de defender los derechos de nuestra nación y salvaguardar nuestros activos nacionales, y pondremos a cada agresor en su sitio".

Los dichos del comandante surgen en el contexto de la Operación True Promise 4, que realiza el CGRI en represalia por las agresiones que desde el 28 de febrero realizan EE.UU. e Israel contra Irán.

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