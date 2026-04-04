¿Cuándo y dónde ver el debut de Alejandro Tabilo en el Masters de Montecarlo?

El tenista chileno Alejandro Tabilo, 39° del ranking ATP, se medirá este domingo ante el húngaro Marton Fucsovics (51°), por la primera ronda del Masters 1.000 de Montecarlo.

El nacido en Toronto viene de tener un buen desempeño en el Masters 1.000 Miami, donde llegó a tercera ronda.

Ahora en el torneo monegasco defenderá puntos, ya que en la edición anterior llegó a la tercera etapa, luego de vencer al serbio Novak Djokovic por segunda vez en su carrera.

Tabilo y Fucsovics solo se enfrentaron una vez, en el ATP 250 de Bucarest en 2024, donde se impuso el húngaro por 6-4 y 6-4 en las semifinales.

¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Marton Fucsovics?

El partido está pactado para jugarse este domingo 5 de abril no antes de las 9:30 horas (12:00 GMT), en el tercer turno del Court des Princes.

Podrás seguir el cotejo a través de la plataforma Disney+ Premium y en las señales de ESPN.