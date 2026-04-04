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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

Investigan a dos carabineros por agresión sexual en procedimiento en Valparaíso

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Según la denuncia de una mujer, el hecho se registró dentro de un móvil institucional, en medio de un control policial.

Investigan a dos carabineros por agresión sexual en procedimiento en Valparaíso
 ATON (archivo)

Los uniformados implicados, de una comisaría del puerto, fueron detenidos y enfrentarán a la Justicia el domingo.

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Dos carabineros fueron detenidos este sábado tras ser acusados de participar en un presunto delito de agresión sexual en la ciudad de Valparaíso.

Según información preliminar, una mujer fue víctima de este hecho por parte de dos agentes pertenecientes a la 8ª Comisaría de la comuna porteña.

La agresión al parecer tuvo lugar al interior de una patrulla institucional, mientras los efectivos realizaban un control policial esta madrugada.

"La víctima, junto a familiares, concurrió al hospital para constatar sus lesiones, y en ese lugar se toma conocimiento del hecho, el cual fue denunciado ante la policía", relató la fiscal Soledad Díaz.

Ante ello, se dispusieron diligencias a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, que concretó la aprehensión de ambos uniformados, "uno de ellos sindicado como autor directo del hecho", detalló la persecutora.

Los dos implicados pasarán a control de detención este domingo, mientras que Carabineros confirmó que ya fueron dados de baja, subrayando que "no tolerará conductas contrarias a los principios institucionales".

A través de un comunicado, la policía uniformada también conformó la apertura de un sumario administrativo paralelo a la investigación penal, y garantizó su colaboración con las diligencias en curso.

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