McDonald’s inaugura quinta Biblioteca Mágica en Punta de Parra y refuerza su compromiso con la lectura infantil

Arcos Dorados, la franquicia que opera McDonald's en Chile, inauguró una nueva Biblioteca Mágica en la Escuela Punta de Parra, en la comuna de Tomé, con el objetivo de fomentar la lectura infantil y aportar al desarrollo de las comunidades educativas.

La iniciativa, desarrollada en conjunto con Desafío Levantemos Chile y Fundación La Fuente, corresponde a la quinta Biblioteca Mágica impulsada por la compañía en el país. En esta ocasión, el aporte se enmarca en el apoyo a la reconstrucción de la Escuela Punta de Parra, afectada por los incendios de enero, a través de la construcción y habilitación completa de su biblioteca modular.

El nuevo espacio considera más de 800 libros, mobiliario renovado, recursos didácticos y equipamiento tecnológico, como tablets y herramientas audiovisuales, además de capacitación para equipos educativos, permitiendo integrar la lectura de manera más atractiva en el proceso de aprendizaje.

"Como compañía, creemos que la educación es una herramienta clave para generar oportunidades. A través de Bibliotecas Mágicas buscamos aportar con espacios concretos que fomenten la lectura y acompañen el desarrollo de niños y niñas en distintas comunidades donde estamos presentes en el país. Por eso es tan significativo estar entregando esta biblioteca a la comunidad escolar de Punta de Parra, que lo perdió todo por los incendios del verano", señaló Pablo Díaz, director general de Arcos Dorados Chile.

Un libro que conecta historias y comunidades

Durante la inauguración, se vivió un momento especialmente significativo protagonizado por estudiantes. Un estudiante beneficiario de una Biblioteca Mágica previamente inaugurada en Licantén —que también había perdido su escuela por un siniestro climático— entregó a un alumno de Punta de Parra un libro que reunía mensajes de apoyo escritos por niños y niñas de su comunidad escolar.

Este gesto refleja la empatía entre comunidades que han enfrentado situaciones complejas, y cómo la lectura puede transformarse en un puente que conecta experiencias y acompaña procesos de reconstrucción.

Por su parte, desde Desafío Levantemos Chile destacaron el valor de este tipo de iniciativas: "Estos programas demuestran cómo el trabajo colaborativo puede generar un impacto real en las comunidades, especialmente en contextos donde la infraestructura y el acceso a recursos son clave para el desarrollo educativo".

Desde su implementación, el programa ha beneficiado a más de 1.100 niños y niñas en distintas regiones del país, con bibliotecas en Antofagasta, Temuco, La Florida y Licantén.

Compromiso con la lectura infantil

Bibliotecas Mágicas es parte de la estrategia socioambiental Receta del Futuro de Arcos Dorados. En esa línea, la compañía también desarrolla programas como Cajita Feliz Libros, que promueve el acceso a la lectura desde la primera infancia, y Mejora Leyendo, que habilita espacios lectores en hospitales, acercando los libros a niños y niñas en contextos de salud.

Este es un contenido presentado por McDonald's.