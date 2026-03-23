Mujeres en Chile ya promedian más de 3 horas diarias de gaming continuo y elevan la exigencia para la industria móvil

El ecosistema gamer femenino está en constante transformación. Según el reciente estudio "Mujeres y Videojuegos 2026: cómo el gaming impacta en la vida de las mujeres", presentado por la Asociación de Mujeres en la Industria de los Videojuegos, el teléfono se consolida como una plataforma clave con un 12% de preferencia y una tendencia al alza. Ante ese escenario, HONOR responde con el esperado lanzamiento de su HONOR Magic8 Pro, dispositivo diseñado para satisfacer a una audiencia que además de jugar, lidera y crea contenido.

El estudio encuestó a 3.713 mujeres de 12 países y territorios, principalmente de México (24%), Perú (22%) y Chile (18%), revelando que aunque el PC sigue siendo la plataforma preferida (56%), el smartphone ya representa un significativo 12% de las preferencias entre las jugadoras, con una tendencia al alza. Este dato cobra especial relevancia considerando que el 56,7% de las encuestadas son "entusiastas", jugadoras aficionadas que buscan dispositivos que puedan adaptarse tanto a sus necesidades cotidianas como a sus sesiones de juego.

"El gaming móvil está experimentando un crecimiento exponencial entre las mujeres, y con dispositivos como HONOR Magic8 Pro buscamos atender precisamente esa demanda con un dispositivo que elimina las barreras técnicas que tradicionalmente han limitado la experiencia de juego en smartphones", explica Andrea Molina, Marketing Manager de HONOR Chile.

HONOR Magic8 Pro responde directamente a las necesidades identificadas en el estudio con su potente Plataforma Móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5, que ofrece un rendimiento excepcional para los juegos más exigentes, con gráficos fluidos y tiempos de respuesta ultrarrápidos. Este procesador de última generación permite ejecutar títulos AAA sin sacrificar calidad visual ni experimentar sobrecalentamiento, una preocupación frecuente entre las gamers encuestadas.

La investigación también reveló que las sesiones de juego de las mujeres suelen ser extensas, con un promedio de 3,2 horas continuas. HONOR Magic8 Pro aborda esta necesidad con su batería de 7.100 mAh, que garantiza horas de juego ininterrumpido. Además, su sistema de refrigeración avanzado mantiene el dispositivo a una temperatura óptima incluso durante las sesiones más intensas.

Las certificaciones IP68, IP69 e IP69K del dispositivo aseguran además que resista a las condiciones más exigentes, ideal para torneos y eventos gaming que, según el estudio, son cada vez más frecuentados por mujeres (un aumento del 47% respecto al estudio anterior).

En el apartado fotográfico, HONOR Magic8 Pro eleva la experiencia con su arquitectura AiMAGE y un sensor principal de 200MP. Esta tecnología resulta especialmente útil para las creadoras de contenido gaming, un sector en crecimiento según el estudio, con un 34% de las profesionales dedicándose a la creación de contenidos relacionados con videojuegos. El zoom de alta definición permite capturar detalles en eventos de esports, mientras que la edición con IA facilita la creación de contenido profesional directamente desde el dispositivo.

"El estudio nos muestra que las mujeres no solo juegan, sino que están transformando activamente la industria como profesionales, creadoras de contenido y consumidoras exigentes. Con HONOR Magic8 Pro, ofrecemos una herramienta que responde a todas estas facetas, desde el rendimiento gaming hasta la creación de contenido profesional", añade la Marketing Manager.

La investigación concluye que el desafío actual no es solo atraer a más jugadoras, sino garantizar entornos seguros e inclusivos que permitan a las mujeres liderar y permanecer en la industria a largo plazo. HONOR se compromete a apoyar esta visión proporcionando tecnología que empodere a las mujeres en todos los aspectos del gaming, desde el juego casual hasta el desarrollo profesional.

HONOR Magic8 Pro ya está disponible en Chile en colores Sunrise Gold y Black a un precio referencial de $ 1.499.990 en tiendas autorizadas del país, operadores móviles y en http://www.honorstore.cl.

Este es un contenido presentado por HONOR.