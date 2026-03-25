Tianfu Festival: el panorama nocturno que muchos están visitando por segunda vez

Tianfu Festival destaca por combinar cultura china, espectáculos y recorridos nocturnos llenos de figuras luminosas. En su edición 2026 presenta una novedad importante: por primera vez se realiza simultáneamente en dos lugares distintos de la capital, permitiendo que el público elija entre dos experiencias temáticas diferentes.

Uno de los espacios es el Parque Padre Hurtado, donde el recorrido se desarrolla bajo el concepto “Cultura Milenaria”. Allí los visitantes pueden conocer elementos de la tradición china, como réplicas de arquitectura histórica —como el Buda de cuatro caras del monte Emei—, representaciones de reliquias culturales y exhibiciones artísticas. También se presentan espectáculos de kung fu, danzas tradicionales y otras expresiones culturales.

La segunda experiencia se encuentra en el Pueblito Las Vizcachas, donde el concepto “Bosque Fantástico” propone un recorrido inspirado en la fantasía oriental. En este parque destacan figuras como unicornios, alces gigantes y flores monumentales, que crean un ambiente inmersivo y visualmente impactante para recorrer de noche.

Uno de los aspectos más llamativos del festival es su gran despliegue de iluminación. Los organizadores indican que el evento reúne más de 60 conjuntos de luces monumentales en total, con estructuras que alcanzan entre 10 y 12 metros de altura. Estas instalaciones están compuestas por miles de luces LED de última generación que iluminan esculturas gigantes y crean escenarios luminosos en ambos parques.

Además de los recorridos de luces, el público puede disfrutar de zonas gastronómicas, lagunas iluminadas y diversos espectáculos nocturnos. Entre ellos destaca el stand de Hanfu, donde los visitantes pueden caracterizarse con trajes tradicionales y viajar simbólicamente a la época imperial, convirtiendo la visita en una experiencia cultural y familiar.

El festival permanece abierto de lunes a domingo y las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma Ticketplus o directamente en las boleterías de cada parque.

Gracias a su combinación de cultura, espectáculo y tecnología lumínica, el Tianfu Festival se mantiene como uno de los panoramas imperdibles del verano en Santiago, una experiencia que muchos visitantes ya han disfrutado más de una vez.

Sobre Tianfu Festival

Tianfu Festival es el festival de luces chinas más grande de Latinoamérica. Nacido en la provincia de Sichuan, China, busca acercar su milenaria cultura a través de espectáculos que combinan tradición, tecnología y arte para toda la familia.

Desde 2019 ha recorrido ciudades como Santiago, La Serena, Coquimbo y Antofagasta, iluminando sus noches con figuras monumentales, presentaciones artísticas tradicionales y una muestra única de la gastronomía china.

Este es un contenido presentado por Tianfu Festival.