La chilena que protagoniza "Crystal" del Cirque du Soleil: "El cielo es el límite"

En octubre y noviembre próximos llegará a Chile el nuevo show del Cirque du Soleil titulado "Crystal", el cual cuenta con una chilena como protagonista.

Se trata de María José "Pepi" Monje, una artista antofagastina que encabeza el elenco de este espectáculo que mezcla acrobacias por los aires y patinaje sobre hielo.

"El circo es peligro. Si no tiene asombro, no tiene desafío, creo que no me darían esas cosquillitas en la panza. Por algo hago lo que hago, soy trapecista y no oficinista", señaló Monje en conversación con Cooperativa respecto de las peligrosas peripecias que hace sobre el escenario.

En particular, "Pepi" se luce en el trapecio, una disciplina que practica desde antes de llegar al Cirque du Soleil. "El cielo es el límite. Uno tiene que ponerse siempre metas mucho más imposible para lograrlas", asegura sobre su arribo a la prestigiosa compañía.

"No se trata de ponerse un techo, si no que de seguir trabajando hasta llegar, es creer en lo que uno hace, que está bien y que eres bueno. Además es importante confiar en el proceso artístico, porque no siempre vas a estar en la cima, pero de pronto estás y no te diste ni cuenta", agregó.