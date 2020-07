Falleció la destacada artista visual Lotty Rosenfeld

Fue integrante del Colectivo de Acciones de Arta (CADA) y creadora de consignas fundamentales como el NO+. Se trata de Lotty Rosenfeld, quien falleció a los 77 años de edad.

Esta artista visual de la Universidad de Chile, es reconocida por su larga trayectoria en la escena de avanzada surgida luego del golpe militar de 1973, destacando por obras con un fuerte cuestionamiento a la autoridad política y haciendo hincapié a la resistencia.

Así fue explorando en diversas temáticas como videoinstalación, intervención, videoarte y performance.

Fue CADA, no obstante, uno de los puntos más relevantes de su trayectoria. La fundó junto al poeta Rául Zurita, la escritora Diemela Eltit, el sociólogo Fernando Balcells y el artista visual Juan Castillo. De ahí nacieron históricas acciones como "Para no morir de hambre en el arte" (1979); "ay Sudamérica" (1981) y "NO +" (1983).

Además, tuvo una importante participación en el movimiento feminista en los años ochenta.

Dentro de sus obras, destacan "Una herida Americana" (1982), "Cautivos" (1989) y "Moción de Orden" (2002).

La ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, la despidió en redes sociales.

