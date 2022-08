Fotógrafo David LaChapelle: "Estamos en una nueva era oscura en este momento"

"Estamos en una nueva era oscura en este momento", fueron las palabras del destacado fotógrafo David LaChapelle para describir la actual motivación artística en el mundo audiovisual.

El artista llegó a Chile como el invitado de Canon y en ese contexto compartió experiencias de trabajo y visión artística. Tomando en cuenta que fue uno de los discípulos de Andy Warholl en los tiempos de la revista Enterview y que ha capturado en su lente a grandes celebridades como Madonna, Dua Lipa,Elizabeth Taylor y David Bowie, LaChapelle es una voz autorizada.

El fotógrafo conversó con La Tercera y dio una visión general del panorama de las artes audiovisuales.

"Hoy, en la música y el cine, las cosas se están yendo a la oscuridad. No estoy generalizando, pero pensémoslo: cuántas series sobre criminales, de asesinos en serie podemos ver. Hay por lo menos seis series sobre Ted Bundy y no tenemos ninguna sobre Stevie Wonder. ¿Qué significa esto para nuestra sociedad? Que nosotros nos obsesionamos tanto sobre la muerte, los asesinatos... Un porcentaje importante de los jóvenes actuales han visto pornografía hardcore en línea, hay que estudiar qué impacto tiene esto (...) Todo habla tanto de homicidios, de muerte, como American Horror Story. Se está haciendo una serie de Jeffrey Dahmer... ¿Necesitamos más, realmente? ¿Cuándo vamos a satisfacernos de tanta oscuridad y muerte? Estamos en una nueva era oscura en este momento".", expresó David.

Para el destacado fotógrafo estadounidense de 59 años, un artista en su carrera tiene dos caminos, pero una sola opción:

"Como artista, uno tiene una opción: puedes crear más oscuridad y confusión en el mundo, pero también es posible crear claridad y belleza", expresó.